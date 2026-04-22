Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

Drie dagen nadat hij nog met een glimlach in de perszaal van Mambourg zat, keek Vincent Euvrard dinsdag een pak somberder voor zich uit na de 1-2-nederlaag van Standard tegen Antwerp. De trainer van de Rouches gaf achteraf zijn analyse van de wedstrijd.

“Het is een erg frustrerende nederlaag, zeker omdat ze perfect vermijdbaar was. We zijn nochtans goed gestart, met veel energie en kwaliteit in ons spel. Na zes of zeven minuten zetten we een prachtige aanval op waarin we eigenlijk moeten scoren”, verwijst hij naar de poging van Nielsen die door Nozawa werd gekeerd. “Dat is momenteel een van onze grote problemen. We kunnen wel terugkomen in een wedstrijd, maar we staan telkens eerst op achterstand en doen te weinig met onze sterke momenten.”

Standard miste efficiëntie in beide strafschopgebieden

“Het laatste kwartier van de eerste helft was minder, wat logisch was na een eerste halfuur waarin we veel energie hadden verbruikt. We begonnen de tweede helft met het plan om hoog druk te zetten, en dat deden we ook bij een inworp. Maar twee keer verliezen we daarna de bal door een technische fout. Bij het eerste doelpunt missen we kwaliteit aan de bal en verdedigen we de omschakeling niet goed, terwijl bij het tweede doelpunt de Antwerp-speler op de flank in een 2-tegen-1-situatie vastzit en wij hem toch laten uitbreken en het spel laten verleggen.”

“Daarna hebben we heel veel energie in de wedstrijd gestoken om terug te komen, onder meer door over te schakelen naar een systeem met vier verdedigers. We zijn heel vaak in de laatste zone geraakt, zowel voor als na de penalty. Na die strafschop hebben we soms te veel geforceerd, ontbrak het ons aan helderheid en gaven we niet de juiste laatste pass om een oplossing te vinden. In het geheel waren we aan de ene kant niet efficiënt genoeg en slikten we aan de andere kant veel te makkelijk doelpunten.”

Een heldere samenvatting van Vincent Euvrard, en tegelijk ook een duidelijke vaststelling: waar dat aan het begin van het seizoen nog niet zo was, oogt Standard vandaag bijzonder kwetsbaar in defensieve omschakelingen. Een fenomeen dat de coach zelf moeilijk kan verklaren.



“Elk tegendoelpunt uit een counter begint met een foute keuze aan de bal. We nemen te vaak de verkeerde beslissing of tonen te weinig kwaliteit in balbezit. Soms stappen we ook in het luchtledige uit, zoals bij het eerste doelpunt. Counteraanvallen zijn natuurlijk ook een sterkte van Antwerp, maar wij hadden die veel beter moeten opvangen.”

Zeven thuisnederlagen op Sclessin, geen enkele zege meer sinds 1 februari

Feit is in elk geval dat Standard ondertussen al aan een zevende thuisnederlaag zit. De Luikenaars wonnen op Sclessin niet meer sinds 1 februari, toen Anderlecht nog over de knie werd gelegd. Veel te veel verliesmatchen thuis dus, en een veel te lange reeks zonder zege voor een ploeg die nog altijd mikt op een ticket voor de Conference League.

“Dat is gewoon veel te veel. Het is niet zo dat we nergens staan en geen kansen krijgen om wedstrijden te winnen, maar er is telkens wel iets dat roet in het eten gooit. We tonen veel te weinig kwaliteit en pakken veel te weinig punten thuis.”

En om de frustratie nog wat groter te maken: Racing Genk bleef steken op een gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Standard had dus op gelijke hoogte van de Limburgers kunnen komen voor de verplaatsing van dit weekend naar de Cegeka Arena.

“Dat kan frustrerend zijn, net zoals bij ons. Het verschil blijft drie punten, maar in Genk zullen we veel meer kwaliteit, maturiteit en betere keuzes nodig hebben om een overwinning te boeken, en die zal nodig zijn om opnieuw naast hen te komen in het klassement. Vandaag mogen we ontgoocheld zijn dat we de kans niet hebben gegrepen, maar tegelijk mogen we ook beseffen dat we ondanks deze nederlaag nog altijd meedoen”, besloot Vincent Euvrard.