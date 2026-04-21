Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Aernout Van Lindt
Foto: © photonews

Het zou wel eens een hete transferzomer kunnen gaan worden rond Tim van der Leij, die momenteel in de KeukenKampioen Divisie het mooie weer maakt bij RKC Waalwijk. Onder meer KAA Gent, OH Leuven en KVC Westerlo zouden interesse tonen.

De 20-jarige Tim van der Leij is in Nederland aan goede weken en maanden bezig. Dat zou hem nu ook op heel wat interesse uit het buitenland komen te staan, en met name vanuit de Jupiler Pro League waar minstens drie ploegen hem willen.

KAA Gent, OH Leuven en KVC Westerlo willen Tim van der Leij

Volgens Voetbal International azen zowel KAA Gent, OH Leuven als KVC Westerlo op de 20-jarige goalgetter van RKC Waalwijk. Daarmee gaan ze ook meteen de concurrentie aan met onder meer NAC Breda.

De komende weken zal moeten gaan blijken of Tim van der Leij zin heeft in een avontuur in het buitenland. Momenteel blijft hij zich focussen op de laatste weken van het lopende seizoen bij RKC Waalwijk.

Aanvaller maakt indruk met goals voor RKC Waalwijk

De aanvaller die is geboren in Den Bosch heeft volgens Transfermarkt inmiddels een marktwaarde van 350.000 euro. Met een contract dat nog loopt tot juni 2028 zal hij dus niet zomaar gratis op te pikken zijn door de Buffalo's, de Kemphanen of de Leuvenaars.

Dit seizoen was de aanvaller al goed voor dertien doelpunten in de Nederlandse tweede klasse. Zijn team is nog volop bezig met strijden voor de play-offs. Bij eventuele promotie naar de Eredivisie zou de spits mogelijk misschien toch nog in Nederland willen blijven ...

