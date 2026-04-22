RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

De verplaatsing van RSC Anderlecht naar Stayen op donderdag is mogelijk een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoensslot, uiteraard naast de bekerfinale.

Er wordt de voorbije jaren vaak gezegd dat de seizoenen bij Anderlecht op elkaar lijken, maar dat heeft eigenlijk meer te maken met de onrust achter de schermen en het uitblijven van prijzen dan met de concrete resultaten op het veld.

Er is namelijk weinig gelijkenis tussen het eerste seizoen van Brian Riemer, waarin paars-wit de kwartfinales van de Conference League haalde maar als elfde eindigde in de competitie, en het seizoen daarna, toen RSCA een geloofwaardige titelkandidaat was.

Net zoals er ook weinig overeenkomsten zijn tussen de seizoenen onder Vincent Kompany, vol hoop en enthousiasme maar zonder veel regelmaat, en dat onder Felice Mazzù. Misschien is het net die voortdurende verrassing, meestal om de verkeerde redenen, die dit Anderlecht typeert, eerder dan echte sleur… behalve dit seizoen.

Want dit seizoen dreigt wel degelijk een kopie van het vorige te worden. Instabiliteit achter de schermen, een lange reeks blessures en transfers die maar matig uitpakken: op dat vlak is het intussen bijna klassiek geworden.

Gent en Mechelen zoals vorig seizoen Antwerp en Gent?

Net als vorig seizoen lijkt Anderlecht opnieuw de ploeg te worden die tussen de top drie en de rest in hangt. Toen was Antwerp de ploeg die nu door KV Mechelen wordt vervangen, terwijl Gent ook toen al kansloos meesukkelde in misschien wel de zwakste play-offs ooit. Ook dit seizoen gaapt er opnieuw een kloof tussen de vierde plaats van RSCA en de twee laatste ploegen in de top zes.



De verplaatsing van Anderlecht naar Stayen kan er echter nog voor zorgen dat 2025-2026 geen exacte herhaling wordt van 2024-2025. Wint paars-wit van Sint-Truiden, dan klimt het naar het podium — een doel dat enkele maanden geleden nog bijzonder ver weg leek. Bij puntenverlies dreigt Anderlecht, net als vorig seizoen, opnieuw “the best of the rest” te blijven: net niet goed genoeg om zich echt met de grote jongens te mengen, maar wel te sterk om tussen de kleintjes te belanden.

En uiteraard speelt RSCA, net als vorig seizoen, ook opnieuw de finale van de Beker van België — al is het dit keer tegen Union in plaats van Club Brugge. Op 23 april en 14 mei krijgen de spelers van Jérémy Taravel dus twee kansen om te vermijden dat de seizoenen dit keer écht te veel op elkaar beginnen te lijken.