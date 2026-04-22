RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

De verplaatsing van RSC Anderlecht naar Stayen op donderdag is mogelijk een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoensslot, uiteraard naast de bekerfinale.

Er wordt de voorbije jaren vaak gezegd dat de seizoenen bij Anderlecht op elkaar lijken, maar dat heeft eigenlijk meer te maken met de onrust achter de schermen en het uitblijven van prijzen dan met de concrete resultaten op het veld.

Er is namelijk weinig gelijkenis tussen het eerste seizoen van Brian Riemer, waarin paars-wit de kwartfinales van de Conference League haalde maar als elfde eindigde in de competitie, en het seizoen daarna, toen RSCA een geloofwaardige titelkandidaat was.

Net zoals er ook weinig overeenkomsten zijn tussen de seizoenen onder Vincent Kompany, vol hoop en enthousiasme maar zonder veel regelmaat, en dat onder Felice Mazzù. Misschien is het net die voortdurende verrassing, meestal om de verkeerde redenen, die dit Anderlecht typeert, eerder dan echte sleur… behalve dit seizoen.

Want dit seizoen dreigt wel degelijk een kopie van het vorige te worden. Instabiliteit achter de schermen, een lange reeks blessures en transfers die maar matig uitpakken: op dat vlak is het intussen bijna klassiek geworden.

Gent en Mechelen zoals vorig seizoen Antwerp en Gent?

Net als vorig seizoen lijkt Anderlecht opnieuw de ploeg te worden die tussen de top drie en de rest in hangt. Toen was Antwerp de ploeg die nu door KV Mechelen wordt vervangen, terwijl Gent ook toen al kansloos meesukkelde in misschien wel de zwakste play-offs ooit. Ook dit seizoen gaapt er opnieuw een kloof tussen de vierde plaats van RSCA en de twee laatste ploegen in de top zes.

De verplaatsing van Anderlecht naar Stayen kan er echter nog voor zorgen dat 2025-2026 geen exacte herhaling wordt van 2024-2025. Wint paars-wit van Sint-Truiden, dan klimt het naar het podium — een doel dat enkele maanden geleden nog bijzonder ver weg leek. Bij puntenverlies dreigt Anderlecht, net als vorig seizoen, opnieuw “the best of the rest” te blijven: net niet goed genoeg om zich echt met de grote jongens te mengen, maar wel te sterk om tussen de kleintjes te belanden.

En uiteraard speelt RSCA, net als vorig seizoen, ook opnieuw de finale van de Beker van België — al is het dit keer tegen Union in plaats van Club Brugge. Op 23 april en 14 mei krijgen de spelers van Jérémy Taravel dus twee kansen om te vermijden dat de seizoenen dit keer écht te veel op elkaar beginnen te lijken.

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

