FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

Donderdag start FC Luik aan zijn eindronde voor promotie. De weg is nog lang, want eerst moet Lommel uitgeschakeld worden, daarna Beerschot of Patro Eisden... en uiteindelijk moet Dender geklopt worden. Maar stel dat het mirakel lukt: wat zou stamnummer 4 dan doen in 1A?

Het is het mooie verhaal van het seizoen in de Challenger Pro League, althans vanuit Waals oogpunt: RFC Liège overtrof alle verwachtingen en eindigde op een knappe 4e plaats, goed voor de eindronde met het oog op promotie naar 1A. In Rocourt heerst euforie, en je moet al een flinke zuurpruim zijn om niet te zien hoe positief dit resultaat is voor zowel de club als de Luikse regio.

Donderdag begint die eindronde met een eerste duel dat "haalbaar" lijkt voor de Sang & Marine: tegen Lommel SK, eerst op verplaatsing en daarna met het voordeel om de terugmatch thuis te spelen. Geen onmogelijke opdracht, want Liège eindigde in de reguliere competitie vóór Lommel en klopte de Limburgers zelfs twee keer (0-1 en 1-0)!

Beerschot is de grote favoriet... en dat is misschien maar beter?

Kortom: de groep zal er alles aan doen en mag hopen opnieuw een stap richting promotie te zetten... en daarna? Aan de andere kant is Beerschot, duidelijk gebouwd voor 1A, de grote favoriet in het tweeluik tegen Patro Eisden Maasmechelen. Zij hebben de infrastructuur, het budget en het publiek van een Jupiler Pro League-club, en dat bewezen ze dit seizoen ook: ze eindigden 9 punten voor Liège en strandden op amper 3 punten van rechtstreekse promotie.

Er zou dus een stevige stunt nodig zijn om Beerschot uit te schakelen – en dan spreken we nog niet eens over een eventuele match tegen FCV Dender, dat zich daar al lang op voorbereidt en onder Yannick Ferrera helemaal herleeft. En eigenlijk is dat... maar beter ook. Want we moeten de realiteit onder ogen zien: RFC Liège is absoluut niet klaar voor promotie naar de topklasse. Iedereen in Rocourt weet dat en achter de schermen wordt dat ook niet verzwegen: wat er nu gebeurt is prachtig, maar promoveren is vandaag misschien niet het beste wat de club kan overkomen.





Dat was trouwens ook helemaal niet de doelstelling van de Sang & Marine dit seizoen. De volgorde was altijd duidelijk: eerst een nieuw stadion, waarvan het project stilaan vorm krijgt, en dán pas de stap omhoog. Maar het is een feit: sportief groeit deze ploeg in sneltempo – misschien zelfs sneller dan de plannen achter de schermen, waar clubvoorzitter Jean-Paul Lacomble in oktober nog zei dat het een "positief" probleem zou zijn als het sneller dan verwacht zou gaan.

Het stadion van Sint-Truiden, enige optie... maar te ver!

"De lijst is heel lang van clubs die, zoals in de mythe van Icarus, te dicht bij de zon zijn gekomen en hun vleugels hebben verbrand. Wij willen niet de Icarussen van het voetbal zijn. En onze groei willen we kunnen beheersen. Ik herhaal: als de dingen sneller gaan dan voorzien, zullen we blij zijn om dat probleem te managen", verklaarde Lacomble toen op een persconferentie. Misschien had hij niet gedacht dat hij in april zo dichtbij zou staan om dat inderdaad al vanaf 2026 te moeten oplossen.

Hét grote probleem, los van de kern die onvermijdelijk versterkt zou moeten worden (al herinneren we ons dat Dender en RAAL ook niet met een groep speelden die men sportief "1A-klaar" achtte), is uiteraard het stadion. Rocourt heeft een nostalgische charme, maar de Pro League is daar niet echt gevoelig voor: de thuishaven van Stamnummer 4 heeft zijn leeftijd, en voor het hoogste niveau is de houdbaarheidsdatum voorbij. De infrastructuur, onder meer voor de pers (waar we uit eigen ervaring over kunnen meepraten), is verouderd – veel meer dan die van het Dudenpark of zelfs het oude Tivoli.

Liège zou dus elders dan in Rocourt moeten spelen. Visé werd genoemd, maar de stad heeft recent een nieuw sportproject in de "Cité de l'Oie" geweigerd en lijkt dus geen optie meer. Standard? Ondenkbaar. Het enige echt concrete spoor dat hardnekkig terugkomt, ligt... in Vlaanderen: RFC Liège overweegt immers om zijn eventuele 1A-wedstrijden af te werken in Stayen. Probleem: dat stadion ligt op... 32 kilometer van de maatschappelijke zetel van RFC Liège, en dat botst met het Pro League-reglement dat maximaal 30 kilometer toelaat.

Toch is het de meest plausibele optie: dat er een akkoord komt waardoor de ploeg uit Rocourt op het kunstgras van Stayen kan spelen. Sommigen zullen zeggen dat die twee extra kilometers voor een mogelijk lastige precedentwerking kunnen zorgen in de toekomst. Bij de Pro League hoopt men waarschijnlijk dat het niet zover hoeft te komen, en zal men – zonder het hardop te zeggen – in deze eindronde eerder de tegenstanders van FC Liège steunen...