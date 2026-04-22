🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

Royal Antwerp FC won met 1-2 op bezoek bij Standard. Christopher Scott scoorde twee keer en was de grote held van de avond, al veroorzaakte hij ook een strafschop waarover de nodige discussie was.

Zes op zes voor Royal Antwerp FC

Het waren moeilijke maanden voor Royal Antwerp FC, maar ondertussen loopt het wel vlotter in de Europe Play-offs. Na een moeizame start pakte The Great Old nu wel een zes op zes, met dinsdag ook een zege op Standard.

De Antwerpse doelpunten werden allebei gescoord door Christopher Scott. Bij Sporza liet hij meteen na de wedstrijd weten dat je als speler uiteraard altijd heel erg blij bent als je weet te scoren voor je team.

Zijn doelpunten hielpen de ploeg, want dit hadden de troepen van Joseph Oosting echt wel nodig. Met die energie willen ze ook richting de volgende wedstrijden trekken. De interactie met Valencia pakte voor Scott alvast goed uit.

Discutabele strafschop voor Standard

Al was de dubbele doelpuntenmaker ook betrokken bij de discutabele penalty voor de thuisploeg. Daarover wil Scott geen al te grote uitspraken doen, hij beseft maar al te goed dat het een dubbeltje op zijn kant is.

“Die penalty? Het was 50-50. Ik raakte de bal met mijn steunarm. Ik kon niks anders doen, ik heb nauwelijks gezien waar de bal heen ging tijdens mijn sliding. Sommige refs geven dan penalty, andere niet. Het zat ons daar niet mee”, besluit hij.



De scheidsrechter van dienst ging de beelden bekijken nadat hij een seintje van de VAR kreeg. Hij besliste uiteindelijk om wel degelijk een strafschop toe te kennen, al leek hij bij het betreden van het veld wel te twijfelen.