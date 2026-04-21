De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het wordt een drukke transferzomer op Neerpede, zoveel is duidelijk. Om het budget rond te krijgen zullen een paar toppers mogelijk moeten verkocht worden. Daarbij wordt gedacht aan Nathan De Cat, maar ook aan Keisuke Goto.

Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard. Hij verlengde zijn contract dat afloopt in juni 2027 nog steeds niet en dus lijkt het erop dat Anderlecht deze zomer voor hem zal willen/moeten cashen.

Wat gaat RSC Anderlecht doen met Keisuke Goto?

De tweede duurste speler die Anderlecht bezit? Wel, dat is Keisuke Goto. Voor hem komt er ondertussen steeds meer aandacht. En dus is het dilemma groter dan ooit: miljoenen cashen voor hem, of hem een kans geven?

De cijfers van Goto bij STVV zijn indrukwekkend. Indrukwekkender zelfs dan die van Bertaccini stilaan, die vorig jaar indruk maakte bij De Kanaries en zo een transfer naar ... RSC Anderlecht wist te gaan versieren afgelopen zomer.

Aan aandacht voor Keisuke Goto geen gebrek

Volgens Le Soir zouden er ondertussen ook teams uit de Premier League en de Bundesliga komen aankloppen bij RSC Anderlecht voor de Japanse aanvaller. Zo kan de jackpot stilaan geroken worden door paars-wit.


En wat als Goto met Japan naar het WK mag? Dan lijkt 'the sky' echt wel 'the limit' te worden. Zijn marktwaarde kan dan verder worden opgevijzeld, waardoor het dilemma makkelijker wordt: boven een bepaald bedrag moet Anderlecht wel verkopen.

Meer nieuws

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
1
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

20:00
Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

19:40
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
1
Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

20:20
Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

19:20
1
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
9
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40
Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

17:00
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

16:30
7
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
3
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
2
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

14:20
4
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
7
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2

Meer nieuws

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

