De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Het wordt een drukke transferzomer op Neerpede, zoveel is duidelijk. Om het budget rond te krijgen zullen een paar toppers mogelijk moeten verkocht worden. Daarbij wordt gedacht aan Nathan De Cat, maar ook aan Keisuke Goto.

Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard. Hij verlengde zijn contract dat afloopt in juni 2027 nog steeds niet en dus lijkt het erop dat Anderlecht deze zomer voor hem zal willen/moeten cashen.

Wat gaat RSC Anderlecht doen met Keisuke Goto?

De tweede duurste speler die Anderlecht bezit? Wel, dat is Keisuke Goto. Voor hem komt er ondertussen steeds meer aandacht. En dus is het dilemma groter dan ooit: miljoenen cashen voor hem, of hem een kans geven?

De cijfers van Goto bij STVV zijn indrukwekkend. Indrukwekkender zelfs dan die van Bertaccini stilaan, die vorig jaar indruk maakte bij De Kanaries en zo een transfer naar ... RSC Anderlecht wist te gaan versieren afgelopen zomer.

Aan aandacht voor Keisuke Goto geen gebrek

Volgens Le Soir zouden er ondertussen ook teams uit de Premier League en de Bundesliga komen aankloppen bij RSC Anderlecht voor de Japanse aanvaller. Zo kan de jackpot stilaan geroken worden door paars-wit.



En wat als Goto met Japan naar het WK mag? Dan lijkt 'the sky' echt wel 'the limit' te worden. Zijn marktwaarde kan dan verder worden opgevijzeld, waardoor het dilemma makkelijker wordt: boven een bepaald bedrag moet Anderlecht wel verkopen.