Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

Het wordt een drukke transferzomer op Neerpede, zoveel is duidelijk. Om het budget rond te krijgen zullen een paar toppers mogelijk moeten verkocht worden. Daarbij wordt gedacht aan Nathan De Cat, maar ook aan Keisuke Goto.

Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard. Hij verlengde zijn contract dat afloopt in juni 2027 nog steeds niet en dus lijkt het erop dat Anderlecht deze zomer voor hem zal willen/moeten cashen.

STVV huurde Goto zonder aankoopoptie van Anderlecht

De tweede duurste speler die Anderlecht bezit? Wel, dat is Keisuke Goto. Die speelde nochtans dit seizoen voor STVV en maakte daar indruk, waardoor zijn marktwaarde enorm is gestegen. En dus zit het team daar meteen met een dilemma.

Hem deze zomer verkopen is zeker een optie, hem volgend seizoen de kans geven als eerste spits is ook mogelijk. Dan kan hij Bertaccini verdringen van die plaats - de spits die vorig seizoen het mooie weer maakte bij De Kanaries.

Vertrekt Goto voor meer dan tien miljoen euro bij Anderlecht?

De 20-jarige Japanner is helemaal doorgebroken met heel wat doelpunten én assists voor STVV en dus wenkt mogelijk het buitenland nu al voor Keisuke Goto. Zeker als hij op het WK met Japan zou raken - iets wat op dit moment verre van ondenkbaar is.


Cashen op Goto of hem een kans geven? Volgens Het Nieuwsblad wordt het dilemma alleen maar groter. De nieuwe Technisch Directeur zal veel werk op de plank hebben, zoveel is duidelijk. Er wordt verwacht dat hij meer dan tien miljoen euro zou kunnen opleveren.

