Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4342

Nathan De Cat gaat deze zomer verkocht worden door RSC Anderlecht. Dat lijkt logisch en is ook haast een must, gezien zijn contract in 2027 zal aflopen. En dus is de vraag hoeveel miljoenen ze voor hem kunnen vangen én wat er met oog op volgend seizoen nog mogelijk is.

De marktwaarde van Nathan De Cat kan opnieuw de lucht in knallen. De jonge Belg mag zich ondertussen Rode Duivel noemen en het aantal geïnteresseerde clubs neemt elke dag toe. Zowel subtoppers als absolute topclubs worden genoemd.

Aantal topclubs voor Nathan De Cat van Anderlecht swingt de pan uit

Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Aston Villa, Newcastle United, Tottenham, Brighton & Hove Albion, AC Milan en Sporting Clube de Portugal. Het zijn maar een aantal van de vele clubs die De Cat op de radar hebben staan.

En dus is de vraag andermaal: wat moet er met de speler gebeuren. Iedereen lijkt het erover eens: een verkoop is nodig en het zou voor Anderlecht goed zijn dat het naar een absolute topclub is. Op die manier zit er misschien toch nog een jaartje Lotto Park in.

Nathan De Cat verkopen aan een topclub en dan huren?

"Ik denk dat de enige mogelijkheid om hem hier te houden is hem te verkopen. Hij moet deze zomer verkocht worden, anders kan hij gratis vertrekken volgend jaar. En hem dan terug te huren zoals Genk deed met Penders of eerder De Bruyne", aldus Yves Taildeman in Café Constant.


"Dat is een optie waar ze op aansturen bij Anderlecht. Als De Cat naar een middenmotor gaat, dan wordt het moeilijk. Maar als hij naar bijvoorbeeld Bayern gaat is er misschien een mogelijkheid om nog een jaar te blijven. Het is wel een absolute voorwaarde dat Anderlecht volgend seizoen Europees speelt.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

20 goals in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

23:00
🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

22:30
1
Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

22:00
21:00
18:40
1
21:20
20:40
1
18:20
10
20:20
1
19:40
20:00
19:20
19:00
18:00
17:40
16:30
17
17:20
14:40
17:00
4
15:30
50
16:00
14:20
15:00
12:00
4
13:30
12
11:40
10
14:00
1
08:40
4
13:00
9
08:00
12:40
3
12:20
1
07:20
11:20
1
11:00
10:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg" Boktor Boktor over Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Boktor Boktor over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen" JaKu JaKu over Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park op deze manier? JaKu JaKu over Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over JaKu JaKu over "Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved