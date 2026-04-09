Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

Nathan De Cat gaat deze zomer verkocht worden door RSC Anderlecht. Dat lijkt logisch en is ook haast een must, gezien zijn contract in 2027 zal aflopen. En dus is de vraag hoeveel miljoenen ze voor hem kunnen vangen én wat er met oog op volgend seizoen nog mogelijk is.

De marktwaarde van Nathan De Cat kan opnieuw de lucht in knallen. De jonge Belg mag zich ondertussen Rode Duivel noemen en het aantal geïnteresseerde clubs neemt elke dag toe. Zowel subtoppers als absolute topclubs worden genoemd.

Aantal topclubs voor Nathan De Cat van Anderlecht swingt de pan uit

Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Aston Villa, Newcastle United, Tottenham, Brighton & Hove Albion, AC Milan en Sporting Clube de Portugal. Het zijn maar een aantal van de vele clubs die De Cat op de radar hebben staan.

En dus is de vraag andermaal: wat moet er met de speler gebeuren. Iedereen lijkt het erover eens: een verkoop is nodig en het zou voor Anderlecht goed zijn dat het naar een absolute topclub is. Op die manier zit er misschien toch nog een jaartje Lotto Park in.

Nathan De Cat verkopen aan een topclub en dan huren?

"Ik denk dat de enige mogelijkheid om hem hier te houden is hem te verkopen. Hij moet deze zomer verkocht worden, anders kan hij gratis vertrekken volgend jaar. En hem dan terug te huren zoals Genk deed met Penders of eerder De Bruyne", aldus Yves Taildeman in Café Constant.



"Dat is een optie waar ze op aansturen bij Anderlecht. Als De Cat naar een middenmotor gaat, dan wordt het moeilijk. Maar als hij naar bijvoorbeeld Bayern gaat is er misschien een mogelijkheid om nog een jaar te blijven. Het is wel een absolute voorwaarde dat Anderlecht volgend seizoen Europees speelt.