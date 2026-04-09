Antwerp grijpt naast forfaitzege: STVV krijgt gelijk (en gaat ook in beroep tegen andere beslissing)

STVV mag zijn puntje van de B-ploeg tegen de jeugd van Royal Antwerp FC behouden. The Great Old had een klacht ingediend, maar heeft er nu naast gegrepen. Ook een andere zaak is nog aanhangig.

Royal Antwerp FC speelt bovenaan mee in de Tweede Amateurklasse B van Voetbal Vlaanderen, terwijl STVV eerder onderaan bengelt met zijn jeugdploeg. Voor beide ploegen stond er tegen elkaar dan ook wel wat op het spel.

Joedrick Pupe is de spil in het verhaal

Antwerp had een klacht ingediend tegen STVV omdat die Joedrick Pupe hadden opgesteld. Een speler die eerder in het seizoen al gespeeld had voor Dender in de Jupiler Pro League. En dus niet meer mocht spelen voor de B-ploeg van STVV volgens Antwerp.

Volgens artikel B4.122 mag een U23-ploeg een oudere speler opstellen, zolang die nog geen minuten heeft gemaakt voor de A-ploeg. De eerdere minuten voor Dender zijn hier van geen tel volgens het Disciplinair Comité van de Voetbalbond, weet Het Belang van Limburg.

Beroep aangetekend tegen beslissing over wedstrijd tegen Bocholt

Bij STVV had Pupe op dat moment nog geen minuten gemaakt voor de A-kern. En dus was hij wel degelijk speelgerechtigd volgens het Comité. Het gelijkspel blijft dus staan, Antwerp krijgt er geen forfaitoverwinning bij.


De STVV Youth zag eerder een 6-2-zege tegen Bocholt omgezet worden in een 0-5-forfaitnederlaag. Ook daar zou het onder meer over Pupe gaan en daar werd dan ook tegen ingegaan. Mogelijk komen ook die punten nog terug naar De Kanaries.

