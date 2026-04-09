Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Dennis Bergkamp heeft in de podcast Rondje Rob met Rob Jansen klaar en duidelijk gesteld dat hij niet meer zal terugkeren naar Ajax. De voormalige aanvaller was tussen 2011 en 2017 actief binnen de technische staf in Amsterdam.

“Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax, waarvan ik denk: prima”, blikt Bergkamp terug. “De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook”, klinkt het resoluut bij de 79-voudig Oranje-international.

Bergkamp maakte deel uit van een belangrijke periode in de clubgeschiedenis, die begon met de zogeheten ‘Fluwelen Revolutie’ onder impuls van Johan Cruijff. Samen met onder meer Wim Jonk probeerde hij het beleid en de structuur van Ajax grondig te hervormen.

“Misschien is het erg eigenwijs, maar ik zie die periode als erg succesvol”, aldus Bergkamp. “Ik denk dat wij dingen hebben veranderd en neergezet, waar anderen uiteindelijk weer profijt van hebben gehad.” Toch vindt hij dat die revolutie onvoldoende erkenning kreeg. “Er wordt eerder lacherig over gedaan dan naar de feiten gekeken.”

Dennis Bergkamp zag Ajax dezelfde fouten maken na zijn vertrek

Onder Frank de Boer kende Ajax sportieve successen, met vier landstitels op rij. Volgens Bergkamp was dat geen toeval, maar het resultaat van een duidelijke visie en beleid dat toen werd uitgestippeld binnen de club.

“We begonnen met een club die misschien geen schulden had, maar er was helemaal niets. Tijdens die revolutie hebben we met de verkoop van talenten en het simpel winnen van wedstrijden ervoor gezorgd dat er heel veel geld is binnengekomen”, benadrukt hij.





Sinds zijn vertrek in 2017 ziet Bergkamp dat die lijn niet is doorgetrokken. “Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt, uiteindelijk niet begrepen wat de revolutie inhield. Als je geld hebt, is succes heel makkelijk. Dan kun je kopen. Maar beleid is iets heel anders: je gelooft met elkaar ergens in en zonder naar geld te kijken krijg je iets voor elkaar.”