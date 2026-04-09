Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben

Nederlands topicoon haalt uit naar Ajax en wil er niets meer mee te maken hebben
Foto: Photonews
Word fan van Ajax! 545

Dennis Bergkamp heeft in de podcast Rondje Rob met Rob Jansen klaar en duidelijk gesteld dat hij niet meer zal terugkeren naar Ajax. De voormalige aanvaller was tussen 2011 en 2017 actief binnen de technische staf in Amsterdam.

“Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax, waarvan ik denk: prima”, blikt Bergkamp terug. “De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook”, klinkt het resoluut bij de 79-voudig Oranje-international.

Bergkamp maakte deel uit van een belangrijke periode in de clubgeschiedenis, die begon met de zogeheten ‘Fluwelen Revolutie’ onder impuls van Johan Cruijff. Samen met onder meer Wim Jonk probeerde hij het beleid en de structuur van Ajax grondig te hervormen.

“Misschien is het erg eigenwijs, maar ik zie die periode als erg succesvol”, aldus Bergkamp. “Ik denk dat wij dingen hebben veranderd en neergezet, waar anderen uiteindelijk weer profijt van hebben gehad.” Toch vindt hij dat die revolutie onvoldoende erkenning kreeg. “Er wordt eerder lacherig over gedaan dan naar de feiten gekeken.”

Dennis Bergkamp zag Ajax dezelfde fouten maken na zijn vertrek

Onder Frank de Boer kende Ajax sportieve successen, met vier landstitels op rij. Volgens Bergkamp was dat geen toeval, maar het resultaat van een duidelijke visie en beleid dat toen werd uitgestippeld binnen de club.

“We begonnen met een club die misschien geen schulden had, maar er was helemaal niets. Tijdens die revolutie hebben we met de verkoop van talenten en het simpel winnen van wedstrijden ervoor gezorgd dat er heel veel geld is binnengekomen”, benadrukt hij.

Sinds zijn vertrek in 2017 ziet Bergkamp dat die lijn niet is doorgetrokken. “Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt, uiteindelijk niet begrepen wat de revolutie inhield. Als je geld hebt, is succes heel makkelijk. Dan kun je kopen. Maar beleid is iets heel anders: je gelooft met elkaar ergens in en zonder naar geld te kijken krijg je iets voor elkaar.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

🎥 Hilarisch! Rode Duivel gaat in discussie met scheidsrechter: "Staat dat in het boek?"

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen'

Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller'

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn

Congo-spelers kunnen hun ogen niet geloven: deze exuberante cadeau's kregen ze na WK-kwalificatie

Niemand die nog twijfelt na frustrerende Champions League-avond: wereldster naar uitgang geduwd

Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium

Lukaku laat dreigementen Napoli niet aan zijn hart komen en laat familiemomenten primeren

Voormalig Gent- en Standard-speler slaat deuren dicht bij zijn club omdat hij niet betaald werd

Anderlecht heeft duidelijk plan: contractverlenging om toptalent klaar te stomen

Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke sprak voor het eerst openhartig over grootste verlies in zijn leven

Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage

Maartens Martens vertelt waarom het niets werd met Anderlecht

KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat

Mignolet strooit met lof voor collega-doelman: "Hij is heel compleet"

Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert

Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 30
FC Twente FC Twente 10/04 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 11/04 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 11/04 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 11/04 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 11/04 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 12/04 NAC NAC
NEC NEC 12/04 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 12/04 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 12/04 Heerenveen Heerenveen

Nieuwste reacties

Alex Del Piero Alex Del Piero over Anderlecht gaat deze 17-jarige dit seizoen nog lanceren: zo allround als ze maar kunnen zijn Afzuip Afzuip over Miljoenen op komst voor KRC Genk? 'Franse topclubs springen in de dans voor aanvaller' Afzuip Afzuip over 'Inter wil Premier League-teams aftroeven en klopt met miljoenenbod aan in Mechelen' Real09 Real09 over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat TIGERMANIA TIGERMANIA over Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak" Juha Reini Juha Reini over Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden" Stefaan_82 Stefaan_82 over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' FCB vo altijd FCB vo altijd over Hoe Club Brugge een trendsetter werd: opmerkelijk verhaal krijgt internationaal podium YoniVL YoniVL over Barcelona voelt zich zwaar bestolen en haalt uit naar arbitrage zimbo zimbo over Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved