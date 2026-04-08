Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

Het voetbalsprookje van Wrexham heeft op dinsdagavond een ferme knauw gekregen. En dat is ook absoluut geen goed nieuws voor het Norwich City van Philippe Clement. De kloof richting promotieplaatsen is groter geworden.

Het Norwich City van Philippe Clement is bezig aan heel goede weken en maanden. Met nog vijf wedstrijden te spelen mocht/mag er zelfs nog gedroomd worden van promotie naar de Premier League. Wie had dat in november durven denken?

Southampton doet gouden zaak in Championship

Op dinsdagavond was er nog een belangrijk duel tussen Wrexham op de zesde plek en Southampton op de zevende plaats. Een match die Philippe Clement & co ook wel in de gaten wilden houden. En die eindigde op een stevige overwinning voor de bezoekers.

Matsuki, Downes, Larin - die we nog kennen van bij Zulte Waregem en Club Brugge - Stewart en Azaz zorgden voor een 1-5 overwinning van Southampton op bezoek bij Wrexham. Ze springen zo over de club naar plek zes.

Werk aan de winkel voor Wrexham en Norwich City

Een domper voor de Hollywoodclub én ook voor Norwich City, dat nu met nog vijf speeldagen al acht punten in het krijt staat bij een plekje dat recht geeft op de play-offs. Bovendien heeft Southampton ook nog een match minder gespeeld.


De promotieplannen kunnen zo stilaan in de koelkast voor Norwich City. Volgend seizoen een nieuwe kans, met dan meteen veel meer kans om de goede lijn door te zetten die onder Clement is ingezet in de huidige jaargang.

The Championship

 Speeldag 41
Portsmouth Portsmouth 2-2 Oxford Utd Oxford Utd
Millwall Millwall 1-2 Norwich City Norwich City
Preston North End Preston North End 1-1 QPR QPR
Derby County Derby County 2-0 Stoke City Stoke City
Blackburn Blackburn 0-0 West Bromwich West Bromwich
Bristol City Bristol City 1-0 Sheffield United Sheffield United
Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Birmingham City Birmingham City
Watford Watford 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-1 Leicester City Leicester City
Swansea Swansea 2-2 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City 0-0 Coventry City Coventry City
Wrexham Wrexham 1-5 Southampton Southampton

