Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Champions League bij de vrouwen kende vandaag zijn apotheose. FC Barcelona nam het in Oslo op tegen Olympique Lyon en won zijn vierde Beker met de Grote Oren in zes jaar. Het werd maar liefst 4-0. Straffe kost.

Lorenz Lomme

Women's Champions League: FC Barcelona vermorzelt Lyon in finale

FC Barcelona werd vooraf getipt al de grote favoriet en het maakte die status helemaal waar. Lyon sputterde nog even tegen en leek op voorsprong te komen via Heaps, maar haar doelpunt werd afgekeurd door de VAR. Die luisterde vandaag naar de naam Bram Van Driessche.

Barça reageerde via Pajor, maar haar lob stierf in het zijnet. Lyon dreigde nog via Hegerberg en een vrije trap. Aan de overkant kon Pajor niet scoren. Zo bleef het 0-0 bij de rust. Uitstel van executie, zo bleek. Voor Lyon dan.

Barça kwam tien minuten na  de pauze op voorsprong via Pajor. De Poolse trof raak met een gekruist schot. Diezelfde Pajor verdubbelde halfweg de tweede helft de score met een simpele binnentikker. De Spaanse dames maakten er in het slot nog 3-0 en 4-0 van via Paraluello.

Vooral haar eerste doelpunt - een knal in de bovenhoek - was van uitzonderlijke kwaliteit. Barça wint zo voor de vierde keer in zes jaar de Champions League bij de vrouwen.

Na de heenwedstrijd in het King Power aan Den Dreef was al duidelijk dat OH Leuven niet zou verder raken in de Champions League naar de kwartfinales. Maar dat wilde allerminst zeggen dat ze zich op bezoek bij The Gunners naar de slachtbank zouden gaan leiden.

Meer zelfs: OH Leuven - dat nochtans in een pittige nieuwe titelstrijd met Anderlecht verwikkeld is - koos toch voor de logische namen in Engeland. En ze wilden ook met opgeheven hoofd het strijdtoneel kunnen gaan verlaten, waardoor ze kozen voor de aanval.

Pittige eerste helft en doelpunt van OH Leuven

Ze wilden beter doen dan de 0-4 van uit de heenwedstrijd. De boel gesloten houden en als het even kan zelf ook de netten doen trillen. Beide zaken zouden uiteindelijk gaan lukken, al bleef de nederlaag wel een logische nederlaag.

Arsenal begon de wedstrijd met veel balbezit, maar tot meer dan een volley van Foord leidde dat aanvankelijk niet. Conijnenberg had zelfs de beste kans, maar kon niet afdrukken. Aan de overzijde was het twee minuten later wél raak.

OH Leuven ondergaat wet van de sterkste, maar met opgeheven hoofd

De onvermijdelijke Russo maakte er halfweg de eerste helft zo 1-0 van voor The Gunners. Het signaal voor wat dolle minuten, waarbij Pusztai meteen voor de 1-1 zorgde. De VAR keek langdurig en keurde de gelijkmaker goed. En zo gingen we uiteindelijk ook gaan rusten. 

De Leuvenaars hadden een paar keer de 1-2 aan de voet, maar het was aan de overkant opnieuw dat het doelpunt viel. Caldentey - alweer zij - wist Arsenal op voorsprong te brengen en zo voor het verschil te zorgen.

De bezoekers probeerden nog de gelijkmaker te maken, maar botsten opnieuw op een sterk Arsenal en liepen in het slot van de wedstrijd nog in het mes. Foord maakte er 3-2 van, waardoor het toch een nederlaag werd voor de Leuvenaars. Die mogen wel terugblikken op een leuk avontuur in de Champions League dat smaakt naar meer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Dames OHL
Arsenal (D)

Meer nieuws

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

20:17
LIVE: Geen Karetsas, wel Heymans bij Genk op veld van OH Leuven Live

LIVE: Geen Karetsas, wel Heymans bij Genk op veld van OH Leuven

20:04
"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

19:52
Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

19:23
Ex-speler van Club Brugge schittert in bekerfinale met fantastische knal

Ex-speler van Club Brugge schittert in bekerfinale met fantastische knal

18:45
Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

18:30
Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

18:00
Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

17:30
1
Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

17:00
Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Analyse

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

16:30
2
Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

16:00
Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

15:30
Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

15:00
Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

14:30
4
DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

14:00
Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

13:30
Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

13:00
6
'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

12:30
4
"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

12:00
13
Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

11:30
6
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00
Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

11:00
4
Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

10:30
LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45
RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

10:00
14
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

09:30
6
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

09:00
Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

08:30
30
Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

08:00
7
Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

07:30
6
"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

06:45
1
Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

23:00
11
📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

22:30
2
"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales (T)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern München Bayern München 1-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over FCV Dender EH - Lommel SK: 0-0 Venom#13 Venom#13 over Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp wilmabar123 wilmabar123 over Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste' JaKu JaKu over 'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel' pief pief over "Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent Goro Goro over Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt SeniorClub SeniorClub over Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen" SeniorClub SeniorClub over Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters" Goro Goro over Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen" Svédél Svédél over Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved