"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

RSC Anderlecht begon aan het seizoen met Besnik Hasi als T1, maar die werd in februari van dit jaar de laan uitgestuurd. Bij DAZN spreekt Hasi nu over Anderlecht en Marc Coucke.

Hasi werd in maart 2025 aangesteld in het Lotto Park. Onder zijn leiding werd Anderlecht pas vierde in de competitie. Als klap op de vuurpijl verloor RSCA de finale van de Croky Cup van Club Brugge. Ook dit seizoen liep het moeizaam.

Hasi neemt Coucke niets kwalijk

Anderlecht presteerde ondermaats, werd Europees vroeg uitgeschakeld en zette begin 2026 ook nog eens een dramatische reeks neer. Hasi werd ontslagen en Jérémy Taravel kwam later in de plaats.

In een gesprek met DAZN blikt Hasi nog eens terug op zijn periode in onze hoofdstad. Hij heeft het onder meer over Marc Coucke. Hij neemt de eigenaar van RSCA niets kwalijk.

Hasi heeft nooit met Coucke gesproken

"Kijk, ik kan met iemand met wie ik nooit over voetbal gesproken heb niets kwalijk nemen. Dus ja ...", klinkt het. "Voor hetzelfde geld heeft men Coucke van alles verteld. Dus ja ..."

"Ik weet niet welke info hem bereikte", gaat Hasi verder. "Ik heb nooit met hem gesproken. Enkel om mijn gedachten te vertellen: hoe ik het zie, waarom en hoe."



Coucke heeft twee opties

"Hij is de grote baas en uiteindelijk als hij niet tevreden is, zal hij jou ontslaan", laat Hasi er geen twijfel over bestaan. "Dat is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn."

Wat moet Coucke nu doen met Anderlecht, vindt Hasi? "Er zijn twee opties: of investeren, of verkopen", is hij duidelijk. "Er is geen andere weg." Het is afwachten of de boodschap Coucke bereikt.