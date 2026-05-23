"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
RSC Anderlecht begon aan het seizoen met Besnik Hasi als T1, maar die werd in februari van dit jaar de laan uitgestuurd. Bij DAZN spreekt Hasi nu over Anderlecht en Marc Coucke.

Hasi werd in maart 2025 aangesteld in het Lotto Park. Onder zijn leiding werd Anderlecht pas vierde in de competitie. Als klap op de vuurpijl verloor RSCA de finale van de Croky Cup van Club Brugge. Ook dit seizoen liep het moeizaam.

Anderlecht presteerde ondermaats, werd Europees vroeg uitgeschakeld en zette begin 2026 ook nog eens een dramatische reeks neer. Hasi werd ontslagen en Jérémy Taravel kwam later in de plaats.

In een gesprek met DAZN blikt Hasi nog eens terug op zijn periode in onze hoofdstad. Hij heeft het onder meer over Marc Coucke. Hij neemt de eigenaar van RSCA niets kwalijk.

"Kijk, ik kan met iemand met wie ik nooit over voetbal gesproken heb niets kwalijk nemen. Dus ja ...", klinkt het. "Voor hetzelfde geld heeft men Coucke van alles verteld. Dus ja ..."

"Ik weet niet welke info hem bereikte", gaat Hasi verder. "Ik heb nooit met hem gesproken. Enkel om mijn gedachten te vertellen: hoe ik het zie, waarom en hoe."

"Hij is de grote baas en uiteindelijk als hij niet tevreden is, zal hij jou ontslaan", laat Hasi er geen twijfel over bestaan. "Dat is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn."

Wat moet Coucke nu doen met Anderlecht, vindt Hasi? "Er zijn twee opties: of investeren, of verkopen", is hij duidelijk. "Er is geen andere weg." Het is afwachten of de boodschap Coucke bereikt.

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

LIVE: Geen Karetsas, wel Heymans bij Genk op veld van OH Leuven

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

Ex-speler van Club Brugge schittert in bekerfinale met fantastische knal

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Analyse

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

