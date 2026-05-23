Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het omslagpunt in de relatie van Jelle Vossen met zijn coach bij Zulte Waregem Sven Vandenbroeck? Dat was de pijnlijke situatie rond de 600e wedstrijd van het icoon van Essevee, waarbij die ... niet aan de aftrap mocht verschijnen.

Het was een vreemde zaterdagnamiddag eind 2024 voor Jelle Vossen, de toen 36-jarige aanvaller van Zulte Waregem. Vossen stond op het punt zijn 600e wedstrijd als profvoetballer te spelen, een mijlpaal waarvoor Essevee alles in gereedheid had gebracht. 

Hans Vanaken, Vossens oud-ploegmaat bij Club Brugge, kwam mee vieren. Er was een huldiging voor de wedstrijd, maar daarna liep het volledig verkeerd. Vossen bleef 90 minuten op de bank tijdens het gelijkspel van 2-2 tegen Francs Borains.

“De trainer had me vooraf gezegd dat ik niet zou starten. Ik vond dat zeer vreemd, want de zes wedstrijden daarvoor hadden we gewonnen. Er was absoluut geen reden om iets te veranderen. Iedereen wist dat er een huldiging zou zijn."

"Nadat ik negentig minuten op de bank ben blijven zitten, ben ik naar hem toegestapt: wat heeft dit te betekenen? Het enige dat ik kon bedenken, is dat het persoonlijk was", sprak Jelle Vossen daar onlangs over. 

En nu heeft ook Sven Vandenbroeck gereageerd op wat er toen gebeurde. "Het doet pijn dat Jelle denkt dat ik een persoonlijk probleem met hem heb. Jelle en ik zijn allebéi slachtoffers in dit verhaal. Ik had de club een jaar geleden al gewaarschuwd dat de situatie met Jelle kon ontsporen als ze niet duidelijk zouden communiceren."

"Met hem en met de buitenwereld. Maar dat is volgens mij nooit gebeurd. Ik vind dat een gebrek aan maturiteit. In het kampioenenjaar in de Challenger Pro League kreeg ik van de meerderheidsaandeelhouder de boodschap dat ik Jelle Vossen liever niet meer dan twintig matchen moest laten spelen. Hij had een clausule in zijn contract waardoor hij dan automatisch een contractverlenging zou krijgen. En dat wilden ze liever niet", aldus Sven Vandenbroeck onder meer in Het Nieuwsblad.

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

20:17
Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

