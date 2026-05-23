Analyse Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 1 reacties
Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen speelt tot de laatste speeldag nog voor een kans op Europees voetbal. Wouter Vrancken - uitgerekend hij - en STVV zijn zondag de tegenstander. Voor Kerim Mrabti, die door Malinwa uitgezwaaid wordt, is het 'de match van zijn leven'.

Als KV Mechelen in Sint-Truiden beter doet dan Gent bij Club Brugge, speelt het nog de barrage tegen de winnaar van de Europe Play-offs. Mechelen won echter al negen(!) matchen op rij niet van zwart beest STVV. Nu lijken de Kanaries wel wat van hun pluimen verloren sinds zij zeker zijn van Europees voetbal en Ito is uitgevallen.

Misschien kan Wouter Vrancken zijn ex-club wat gunnen? Massimo Decoene, uitgerekend tegen kampioen Club Brugge voor het eerst in de basis, is er echter zeker van dat STVV thuis voor zijn fans het volle pond zal geven. Daar gaat ook Fred Vanderbiest vanuit. "Ik ga geen telefoontjes doen naar Vrancken, want hij heeft tegen Anderlecht ook niets geraapt", grijnst Vanderbiest.

Vrancken geeft weinig cadeaus

Beide coaches kennen mekaar natuurlijk al langer. "Wouter geeft niet graag cadeaus. Alleen aan zijn vrouw en kinderen geeft hij cadeaus, maar voor de rest niet. Hij zal lachen als hij dat leest, maar het is zo." Kerim Mrabti omschrijft STVV - KVM als 'de match van zijn leven'. Opvallend toch, want hij verlaat KV Mechelen na zes seizoenen.

De Zweed heeft er persoonlijk weinig aan als KV volgend seizoen Europees zou spelen. Na de match tegen Club sprak hij met veel warmte over KVM, maar was hij ook triest dat hij weldra niet meer terug zal keren naar de plek die zo vertrouwd aanvoelt. Er wacht hem een vakantie in zijn thuisland. Een terugkeer naar de Zweedse competitie is twijfelachtig en bij een andere Belgische club ziet hij zichzelf ook niet spelen. 

Nalatenschap bij KV Mechelen belangrijk voor Mrabti


Er liggen nog geen concrete voorstellen op tafel, omdat hij eerst respectvol de gesprekken met Mechelen wou afsluiten. Daaruit spreekt hoezeer hij belang hecht aan zijn nalatenschap bij KV Mechelen. En het kan toch niet dat die knullige tegentreffer in minuut 90 in Anderlecht KVM Europees voetbal kost? Zondag een punt pakken kan genoeg zijn om dat te vermijden. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Massimo Decoene
Kerim Mrabti

Meer nieuws

LIVE: Ferrera kiest drie andere spelers om Dender in JPL te houden, Lommel verdedigt voorsprong met zelfde elf Live

LIVE: Ferrera kiest drie andere spelers om Dender in JPL te houden, Lommel verdedigt voorsprong met zelfde elf

17:30
Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

17:30
Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

17:00
Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

15:00
Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

14:30
2
Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

16:00
Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

13:00
5
Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

15:30
DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

14:00
"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

12:00
11
Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

11:30
5
Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

13:30
'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

12:30
2
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

09:00
Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

11:00
4
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00
RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

10:00
14
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

09:30
6
Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

10:30
LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45
Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

08:00
7
Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

08:30
27
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

22/05
6
Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

07:30
6
"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

06:45
1
Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

23:00
8
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

20:00
6
"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

22:30
2
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

22/05
38
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
1
📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
3
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

20:30
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp fierce fierce over OH Leuven - KRC Genk: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen" TIGERMANIA TIGERMANIA over Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Svilar in de prijzen in de Serie A Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KAA Gent: - Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - Westerlo: - Afzuip Afzuip over Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Boktor Boktor over Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich Boktor Boktor over RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved