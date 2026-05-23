Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

KV Mechelen speelt tot de laatste speeldag nog voor een kans op Europees voetbal. Wouter Vrancken - uitgerekend hij - en STVV zijn zondag de tegenstander. Voor Kerim Mrabti, die door Malinwa uitgezwaaid wordt, is het 'de match van zijn leven'.

Als KV Mechelen in Sint-Truiden beter doet dan Gent bij Club Brugge, speelt het nog de barrage tegen de winnaar van de Europe Play-offs. Mechelen won echter al negen(!) matchen op rij niet van zwart beest STVV. Nu lijken de Kanaries wel wat van hun pluimen verloren sinds zij zeker zijn van Europees voetbal en Ito is uitgevallen.

Misschien kan Wouter Vrancken zijn ex-club wat gunnen? Massimo Decoene, uitgerekend tegen kampioen Club Brugge voor het eerst in de basis, is er echter zeker van dat STVV thuis voor zijn fans het volle pond zal geven. Daar gaat ook Fred Vanderbiest vanuit. "Ik ga geen telefoontjes doen naar Vrancken, want hij heeft tegen Anderlecht ook niets geraapt", grijnst Vanderbiest.

Vrancken geeft weinig cadeaus

Beide coaches kennen mekaar natuurlijk al langer. "Wouter geeft niet graag cadeaus. Alleen aan zijn vrouw en kinderen geeft hij cadeaus, maar voor de rest niet. Hij zal lachen als hij dat leest, maar het is zo." Kerim Mrabti omschrijft STVV - KVM als 'de match van zijn leven'. Opvallend toch, want hij verlaat KV Mechelen na zes seizoenen.

De Zweed heeft er persoonlijk weinig aan als KV volgend seizoen Europees zou spelen. Na de match tegen Club sprak hij met veel warmte over KVM, maar was hij ook triest dat hij weldra niet meer terug zal keren naar de plek die zo vertrouwd aanvoelt. Er wacht hem een vakantie in zijn thuisland. Een terugkeer naar de Zweedse competitie is twijfelachtig en bij een andere Belgische club ziet hij zichzelf ook niet spelen.

Nalatenschap bij KV Mechelen belangrijk voor Mrabti



Er liggen nog geen concrete voorstellen op tafel, omdat hij eerst respectvol de gesprekken met Mechelen wou afsluiten. Daaruit spreekt hoezeer hij belang hecht aan zijn nalatenschap bij KV Mechelen. En het kan toch niet dat die knullige tegentreffer in minuut 90 in Anderlecht KVM Europees voetbal kost? Zondag een punt pakken kan genoeg zijn om dat te vermijden.