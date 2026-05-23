Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Sinds 31 mei 2025 werd hij niet meer opgeroepen voor Ghana, maar Majeed Ashimeru droeg vannacht in de oefenmatch tegen Mexico wél de aanvoerdersband bij de nederlaag van de Black Stars. De middenvelder zou uiteindelijk toch een belangrijke rol kunnen spelen voor Ghana op het WK.

Terwijl de selecties voor het WK 2026 stilaan bekend raken bij elk geplaatst land, worden er op minder dan een maand van de start van het toernooi ook al de eerste internationale oefenwedstrijden afgewerkt. Zo speelt de Democratische Republiek Congo op 3 juni in Sclessin tegen Denemarken, en wachten ook de Rode Duivels tot begin volgende maand om zich te testen in Kroatië en tegen Tunesië. Maar twee andere geplaatste landen stonden vannacht al tegenover elkaar.

Mexico, een van de gastlanden van het toernooi, nam het in Puebla (ten zuiden van Mexico-Stad) op tegen Ghana. De thuisploeg won met 2-0 na doelpunten van Brian Gutierrez na twee minuten en Guillermo Martinez kort na de rust.

Mexico klopt Ghana, Majeed Ashimeru aanvoerder van de Black Stars

Toch zaten de belangrijkste lessen vooral in de opstellingen. Mexico wisselde bijvoorbeeld bij de rust zijn volledige basiself en gebruikte dus twee doelmannen, maar liet Guillermo Ochoa op de bank. De voormalige Standard-speler lijkt daarmee nog altijd pas als derde keuze gezien te worden, wat zijn kans op speelminuten op het WK uiteraard sterk zou verkleinen.

Bij Ghana is er dan weer heel wat meer hoop rond Majeed Ashimeru. Hij stond enigszins verrassend in de basis op het middenveld en volgens lokale waarnemers leverde hij een degelijk optreden af. Na negen wedstrijden voor RAAL La Louvière, waar Anderlecht hem in de tweede seizoenshelft aan uitleende, speelde Ashimeru zijn eerste interland in een jaar tijd... en dat met de aanvoerdersband rond de arm.

Lees ook... LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?›

Een opvallende ommekeer dus voor iemand die deze zomer normaal terugkeert naar Anderlecht, maar tussendoor op het WK wel eens een grotere rol zou kunnen krijgen dan vooraf verwacht. Bij Ghana viel ook de andere Louviérois Jerry Afriyie na de rust in, net als Joseph Opoku (Zulte Waregem) en Dacosta Antwi (Anderlecht U23).