Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Oef. De titel is binnen voor Club Brugge. En dus kunnen we Simon Mignolet zondag gewoon in actie zien voor blauw-zwart, toch? Alles wijst erop dat Simon Mignolet zondag tegen AA Gent nog één keer in de basis zal staan. Het zou dan gaan om zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer.

Donderdag in de uiteindelijke titelmatch tegen KV Mechelen koos coach Ivan Leko nog voor de stabiliteit van de voorbije weken. En dus ook voor doelman Dani van den Heuvel, die bij de twee Mechelse doelpunten niet helemaal vrijuit ging.

"Ik wilde de balans houden en de dynamiek van het team. Binnen een week of drie zou het misschien anders zijn, maar ik wilde het momentum niet breken. Het is geen 100%-beslissing", besefte de coach van Club Brugge.

Het afscheidscadeau van/voor Simon Mignolet

"Mignolet is mijn nummer één op zich, dus is heel moeilijk om zo’n beslissing te nemen. Hij traint al een paar weken mee bij ons", liet Ivan Leko er geen twijfels over bestaan dat hij Big Si nog steeds heel hoog heeft zitten.

Zondag lijkt echter het perfecte moment voor een ander verhaal: het afscheid van Mignolet. Zeker nu de titel helemaal binnen is. Binnen Club Brugge beseffen ze maar al te goed wat de doelman de voorbije jaren betekend heeft voor de club.

Big Si wil leren ... skiën

De thuiswedstrijd tegen Gent wordt sowieso een emotionele avond voor Mignolet. Het kan en zal een symbolisch moment zijn: een kampioen die afscheid neemt voor eigen publiek, in een vol Jan Breydel, met een trofee. Rest de vraag: wat volgt er daarna in het leven van Mignolet? Onder meer leren skiën staat op het verlanglijstje, zo blijkt.



Lees ook... "Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent›

"Ik was al even aan het hopen op... een normaler leven, als ik dat zo mag noemen. Maar langs de andere kant... Dat hebben wij eigenlijk nooit gekend. Simon en ik zijn al samen sinds ons zeventiende, ik heb zijn carrière van het prille begin meegemaakt. We weten dus niet goed wat ons te wachten staat. Misschien ben ik hem straks beu gezien als hij vaker thuis is, want dat heeft hij mij toch beloofd", aldus Jasmien Claes - vrouw van Mignolet - in Het Laatste Nieuws.