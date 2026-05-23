Aernout Van Lindt
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel
Club Brugge kroonde zich donderdagavond tot kampioen in de Champions' Play-offs. Alles voorbij dus? Neen, allerminst want er staat dit weekend nog heel wat op het programma dat van belang is en kan zijn.

"We willen het gewoon donderdag afmaken", liet Hans Vanaken zich ontvallen na de knappe 5-0 overwinning tegen Union SG. Aan één overwinning in Mechelen hadden ze altijd genoeg om de titel te gaan pakken.

Zover moest het zelfs niet komen, want doordat Union SG op bezoek bij KAA Gent niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel was zelfs een 2-2 puntendeling in Mechelen voldoende om de titel te pakken. En zo is de strijd gestreden.

Club Brugge kampioen, maar er zijn nog veel vragen

U had het ook zo zien aankomen, want niet minder dan 84 procent van onze lezers ging ervan uit dat Club Brugge op donderdagavond in Mechelen al kampioen zou gaan worden. Een tweede ster zo ook op het logo van blauw-zwart, dat zijn twintigste titel beet heeft.

Club Brugge kampioen, het seizoen op de schop? Neen, dat is allerminst het geval want er is toch nog wel wat om voor te spelen. Zelfs in de Champions' Play-offs, waar de strijd om de vijfde plaats nog een pittige kan worden.

Wie pakt het laatste Europese ticket?

KV Mechelen trekt naar STVV en moet daar beter doen dan KAA Gent kan doen op bezoek bij Club Brugge. Als beide ploegen verliezen, dan is het KAA Gent die tegen de winnaar van de Europe Play-offs mag strijden voor een Europees ticket.

In de Europe Play-offs is Standard plots de ploeg in polepositie. Als zij hun laatste wedstrijd van het seizoen winnen, dan zijn ze zeker van een stekje in het duel om Europees voetbal. Dat na puntenverlies van Genk eerder deze week.

Daardoor lijkt alles opnieuw te gaan keren, want volgens u was Genk een week geleden nog de grote favoriet om de Europe Play-offs te winnen. En nu lijkt het dus Standard dat op weg lijkt naar een ultiem duel in de Jupiler Pro League.

Winnen tegen Charleroi in de Waalse derby is voldoende om de eindwinst te pakken in de Europe Play-offs. Als ze punten laten liggen, dan kan Genk met een overwinning tegen OH Leuven nog op en over Standard. En dan is er nog het barrageduel om Europees voetbal dus.

Wie speelt volgend seizoen in eerste klasse?

En dan is er nog de vraag wie er volgend jaar in de Jupiler Pro League zal spelen. De heenwedstrijd van het ultieme barrageduel tussen Lommel en Dender leverde een 3-2 overwinning op voor de Limburgers. Zaterdag is er de terugwedstrijd in Denderleeuw en dan is het alle hens aan dek voor beide ploegen.

De vorige keer liep het voor Lommel nog verkeerd in en tegen Kortrijk na verlengingen - wat wordt het nu? Dender was en is voor u lichte favoriet om het toch nog te gaan halen en zo in eerste klasse te blijven. Er zijn dus nog veel vragen onopgelost en het worden nog spannende wedstrijden in de diverse play-offs.

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

