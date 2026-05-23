Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Club Brugge kroonde zich donderdagavond tot kampioen in de Champions' Play-offs. Alles voorbij dus? Neen, allerminst want er staat dit weekend nog heel wat op het programma dat van belang is en kan zijn.

"We willen het gewoon donderdag afmaken", liet Hans Vanaken zich ontvallen na de knappe 5-0 overwinning tegen Union SG. Aan één overwinning in Mechelen hadden ze altijd genoeg om de titel te gaan pakken.

Zover moest het zelfs niet komen, want doordat Union SG op bezoek bij KAA Gent niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel was zelfs een 2-2 puntendeling in Mechelen voldoende om de titel te pakken. En zo is de strijd gestreden.

Club Brugge kampioen, maar er zijn nog veel vragen

U had het ook zo zien aankomen, want niet minder dan 84 procent van onze lezers ging ervan uit dat Club Brugge op donderdagavond in Mechelen al kampioen zou gaan worden. Een tweede ster zo ook op het logo van blauw-zwart, dat zijn twintigste titel beet heeft.

Club Brugge kampioen, het seizoen op de schop? Neen, dat is allerminst het geval want er is toch nog wel wat om voor te spelen. Zelfs in de Champions' Play-offs, waar de strijd om de vijfde plaats nog een pittige kan worden.

Wie pakt het laatste Europese ticket?

KV Mechelen trekt naar STVV en moet daar beter doen dan KAA Gent kan doen op bezoek bij Club Brugge. Als beide ploegen verliezen, dan is het KAA Gent die tegen de winnaar van de Europe Play-offs mag strijden voor een Europees ticket.



In de Europe Play-offs is Standard plots de ploeg in polepositie. Als zij hun laatste wedstrijd van het seizoen winnen, dan zijn ze zeker van een stekje in het duel om Europees voetbal. Dat na puntenverlies van Genk eerder deze week.

Daardoor lijkt alles opnieuw te gaan keren, want volgens u was Genk een week geleden nog de grote favoriet om de Europe Play-offs te winnen. En nu lijkt het dus Standard dat op weg lijkt naar een ultiem duel in de Jupiler Pro League.

Winnen tegen Charleroi in de Waalse derby is voldoende om de eindwinst te pakken in de Europe Play-offs. Als ze punten laten liggen, dan kan Genk met een overwinning tegen OH Leuven nog op en over Standard. En dan is er nog het barrageduel om Europees voetbal dus.

Wie speelt volgend seizoen in eerste klasse?

En dan is er nog de vraag wie er volgend jaar in de Jupiler Pro League zal spelen. De heenwedstrijd van het ultieme barrageduel tussen Lommel en Dender leverde een 3-2 overwinning op voor de Limburgers. Zaterdag is er de terugwedstrijd in Denderleeuw en dan is het alle hens aan dek voor beide ploegen.

De vorige keer liep het voor Lommel nog verkeerd in en tegen Kortrijk na verlengingen - wat wordt het nu? Dender was en is voor u lichte favoriet om het toch nog te gaan halen en zo in eerste klasse te blijven. Er zijn dus nog veel vragen onopgelost en het worden nog spannende wedstrijden in de diverse play-offs.