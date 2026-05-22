"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

Na zestien seizoenen komt er een einde aan het verhaal van Yari Verschaeren bij Anderlecht. De creatieve middenvelder neemt afscheid van de club waar hij doorbrak, maar kijkt tegelijk vooruit naar een buitenlands avontuur.

Een afscheid met gemengde gevoelens

RSC Anderlecht kondigde officieel het vertrek van Yari Verschaeren aan. Daarmee komt een einde aan een lange samenwerking tussen paars-wit en één van de grootste talenten uit de eigen jeugdopleiding. Een contractverlenging kwam er niet meer, waardoor de 24-jarige middenvelder transfervrij vertrekt.

Verschaeren blikte in een gesprek met Het Nieuwsblad eerlijk terug op zijn periode bij Anderlecht. “Dat ik de club, ook door sommige zware blessures, niet altijd heb kunnen helpen”, vertelde hij. Vooral de blessureproblemen verhinderden dat hij volledig kon uitgroeien tot de absolute leider waarop de club hoopte.

Toch benadrukte hij dat een gratis vertrek nooit het oorspronkelijke plan was. “Het was ook nooit de bedoeling om hier gratis te vertrekken. Maar goed, dat is het leven.” Die woorden tonen vooral dankbaarheid, maar ook een vleugje frustratie over hoe zijn carrière in Brussel verliep.

Het moment dat hij nooit vergeet

Ondanks de moeilijke periodes bewaart Verschaeren warme herinneringen aan zijn debuutjaren. Zijn mooiste moment? Dat blijft zijn eerste echte doorbraak in het Lotto Park onder coach Hein Vanhaezebrouck.

“De eerste keer dat ik in dit stadion mijn kans kreeg”, klinkt, als hij zijn mooiste moment moet kiezen. Anderlecht speelde toen tegen KAS Eupen en de jonge middenvelder maakte meteen indruk. Vooral de reactie van het publiek maakte diepe indruk op hem. “Ik zal nooit vergeten hoe de supporters mij verwelkomd hebben.”



Verschaeren groeide daarna uit tot publiekslieveling, al bleef het gevoel hangen dat er misschien nog meer in zat zonder de vele fysieke tegenslagen.

Buitenland lonkt voor Verschaeren

De kans is bijzonder groot dat Verschaeren zijn carrière voortzet buiten België. “Voor negentig procent zeker trek ik naar het buitenland”, klonk het duidelijk. Zijn nieuwe club zou binnenkort gecommuniceerd worden.

In de voorbije maanden werden verschillende buitenlandse clubs genoemd als mogelijke bestemming. Onder meer FC Metz, LASK, Brøndby IF, RC Strasbourg en PSV Eindhoven passeerden de revue. Ook eerdere interesse van Trabzonspor werd vermeld, maar dat weigerde Verschaeren afgelopen winter nog.