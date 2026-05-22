📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
SK Beveren blijft sleutelen aan de spelerskern na de promotie en kondigde intussen het vertrek van drie spelers aan. Dylan Dassy, Abdul Aziz Ouedraogo en Jesse van de Haar verlaten officieel de Freethiel.

Dassy vertrekt na drie seizoenen

SK Beveren maakte via de clubkanalen bekend dat Dylan Dassy niet langer deel uitmaakt van de selectie. De Belgische flankspeler kwam in de zomer van 2023 naar de Freethiel en speelde in totaal 25 wedstrijden voor geel-blauw.

Hoewel Dassy geregeld met blessureleed en concurrentie kampte, liet hij zich meermaals opmerken met zijn werkkracht en snelheid. In zijn periode bij Beveren vond hij één keer de weg naar doel.

Ook Ouedraogo en Van de Haar weg

Daarnaast neemt de club afscheid van Abdul Aziz Ouedraogo. De centrale verdediger werd de voorbije twee seizoenen gehuurd van het Engelse Crystal Palace en kwam veertien keer in actie voor de Waaslanders.

Ook Jesse van de Haar keert terug naar zijn moederclub FC Utrecht. De Nederlandse aanvaller werd in de tweede seizoenshelft gehuurd en verzamelde zes wedstrijden in het shirt van SK Beveren.

De club bedankte het drietal officieel voor hun inzet. “SKB staat erop het drietal te bedanken voor hun inzet en wenst hen veel succes in het verdere verloop van hun carrière”, klinkt het op de officiële website.

Verder bouwen aan de toekomst

Met de promotie op zak wacht SK Beveren een drukke transferzomer. De club wil zich versterken om competitief te blijven op het hoogste niveau en lijkt daarbij bewust keuzes te maken binnen de huidige kern.

