DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Percy Tau heeft sinds zijn passages bij Union Saint-Gilloise, Club Brugge en RSC Anderlecht al heel wat van de wereld gezien. Nu is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging, want in Vietnam komt er een einde aan zijn verhaal.

Percy Tau behoorde tot de eerste spelers die Brighton aan Union uitleende. Dat was in de zomer van 2018, toen de Brusselaars nog in 1B speelden. Samen met spelers als Adrien Saussez, Thibaut Peyre, Charles Morren, Teddy Teuma, Faïz Selemani en Serge Tabekou blonk Tau uit, met een seizoen van 13 goals en 13 assists.

Dat zette Club Brugge ertoe aan hem op zijn beurt te huren. Ondanks enkele flitsen onder Philippe Clément slaagde de Zuid-Afrikaan er niet in zich als basisspeler te vestigen. Meestal kwam hij in als joker en dus zocht hij een nieuwe uitdaging.

Percy Tau blijft voor exotische uitdagingen gaan

Hij kreeg wat meer speeltijd... bij Anderlecht, waar hij enkele maanden samen met Jérémy Doku en Lukas Nmecha de aanval deed draaien. Brighton & Hove Albion besloot hem daarna definitief te verkopen aan het Egyptische Al-Ahli. Daar bleef hij vier jaar, voor hij tekende in Qatar.

Een jaar geleden zette Percy Tau zijn wereldreis met de bal voort door te tekenen in Vietnam, bij FC Nam Dinh. De voormalige Zuid-Afrikaanse international bleef er echter maar een jaar. FC Nam Dinh heeft namelijk het einde van de samenwerking bevestigd. Deze zomer is Tau dus vrij om te tekenen waar hij wil. Waar vindt hij op zijn 32ste een nieuwe werkgever?

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

