Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge heeft zijn tweede ster beet. Een gelijkspel tegen KV Mechelen was genoeg voor de twintigste titel. Union SG grijpt er zo naast dit seizoen en de spanning is weg wat de slotspeeldag betreft. Johan Boskamp heeft zich uitgelaten over een aantal cruciale momenten.

Union SG was de titelfavoriet van Johan Boskamp de voorbije weken. Hij is niet te beroerd om toe te geven dat Club Brugge uiteindelijk de terechte titelwinnaar is, maar hij liet zich in Het Belang van Limburg wel uit over een aantal zaken.

"Mijn favorietje was Union. Maar omdat Patris met een stukje van zijn schouder buitenspel stond, is de titelstrijd nu al beslist. Het was leuker geweest als het spannend was gebleven tot op de slotspeeldag. Maar ook dan had Club Brugge dit nooit meer weggegeven."

Club Brugge de terechte kampioen

En dus is Club Brugge de terechte kampioen, ook volgens Boskamp: "Omdat er niemand beter was. Onder Nicky Hayen hebben ze voor de winterstop een mindere periode gehad, maar daar heeft Union toen te weinig van geprofiteerd. Het verschil op het einde van de reguliere competitie was te klein en in de play-offs bleek Club Brugge een maatje sterker dan de rest."

Verder was Boskamp toch wel vrij kritisch voor Union SG. Die hebben er een vijfde seizoen op rij opzitten waarin ze in de top-3 eindigen én ook een tweede Beker van België gewonnen. Maar er zat misschien toch nog iets meer in.

Union SG verloor de titel volgens Boskamp in en tegen STVV

Rest de vraag van één miljoen: waar heeft Union SG het weggegeven? Er waren de twee gelijke spelen tegen KAA Gent, die vier dure punten hebben gekost. Maar volgens Boskamp zit het echte omslagpunt toch elders.

"Ik denk dan toch terug aan dat knokpartijtje op Stayen. Daar zijn ze als een bende schijters komen spelen en hebben ze achteraf alleen maar lopen zeiken. Dat is achteraf toch het grote kantelmoment gebleken. Ook voor de gunfactor, die ze daar toch een beetje zijn kwijtgespeeld", besluit Boskamp zijn analyse over de titelstrijd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

15:00
DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

14:00
Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

13:00
2
"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

12:00
8
Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

11:30
5
Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

13:30
'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

12:30
2
RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

10:00
13
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

09:00
Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

08:30
23
Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

11:00
3
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00
Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

10:30
LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45
Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

08:00
7
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

09:30
6
Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

07:30
4
"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

06:45
1
Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

23:00
5
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

20:00
6
"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
3
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

22:30
2
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

22/05
3
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
1
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

20:30
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

16:30
6
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

18:00
Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

19:00
2
Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

18:30
4
Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

17:30
6
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
48
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

22/05
40
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

22/05
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over "Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent Birger J. Birger J. over Svilar in de prijzen in de Serie A Ratko Svilar Ratko Svilar over Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel Ratko Svilar Ratko Svilar over 'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel' Redredred Redredred over Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp mijnheer primus mijnheer primus over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? Don Bozhinov Don Bozhinov over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Don Bozhinov Don Bozhinov over Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen Vital Verheyen Vital Verheyen over RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag Johnnie Walker Johnnie Walker over Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved