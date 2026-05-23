Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Club Brugge heeft zijn tweede ster beet. Een gelijkspel tegen KV Mechelen was genoeg voor de twintigste titel. Union SG grijpt er zo naast dit seizoen en de spanning is weg wat de slotspeeldag betreft. Johan Boskamp heeft zich uitgelaten over een aantal cruciale momenten.

Union SG was de titelfavoriet van Johan Boskamp de voorbije weken. Hij is niet te beroerd om toe te geven dat Club Brugge uiteindelijk de terechte titelwinnaar is, maar hij liet zich in Het Belang van Limburg wel uit over een aantal zaken.

"Mijn favorietje was Union. Maar omdat Patris met een stukje van zijn schouder buitenspel stond, is de titelstrijd nu al beslist. Het was leuker geweest als het spannend was gebleven tot op de slotspeeldag. Maar ook dan had Club Brugge dit nooit meer weggegeven."

Club Brugge de terechte kampioen

En dus is Club Brugge de terechte kampioen, ook volgens Boskamp: "Omdat er niemand beter was. Onder Nicky Hayen hebben ze voor de winterstop een mindere periode gehad, maar daar heeft Union toen te weinig van geprofiteerd. Het verschil op het einde van de reguliere competitie was te klein en in de play-offs bleek Club Brugge een maatje sterker dan de rest."

Verder was Boskamp toch wel vrij kritisch voor Union SG. Die hebben er een vijfde seizoen op rij opzitten waarin ze in de top-3 eindigen én ook een tweede Beker van België gewonnen. Maar er zat misschien toch nog iets meer in.

Union SG verloor de titel volgens Boskamp in en tegen STVV

Rest de vraag van één miljoen: waar heeft Union SG het weggegeven? Er waren de twee gelijke spelen tegen KAA Gent, die vier dure punten hebben gekost. Maar volgens Boskamp zit het echte omslagpunt toch elders.





"Ik denk dan toch terug aan dat knokpartijtje op Stayen. Daar zijn ze als een bende schijters komen spelen en hebben ze achteraf alleen maar lopen zeiken. Dat is achteraf toch het grote kantelmoment gebleken. Ook voor de gunfactor, die ze daar toch een beetje zijn kwijtgespeeld", besluit Boskamp zijn analyse over de titelstrijd.