Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Simon Mignolet speelt zondag de laatste wedstrijd uit zijn rijke carrière. Zijn ploegmaats hadden voor de gelegenheid een kleine grap voor hem in petto. De sfeer is goed op Jan Breydel, hoe kan het ook anders nu de titel binnen is.

Ondanks zijn herstel na een blessure heeft Simon Mignolet nog niet opnieuw zijn plaats onder de Brugse lat kunnen innemen. Ivan Leko bleef namelijk vertrouwen geven aan Dani Van den Heuvel, die tijdens zijn interimperiode tussen de palen wel in de kijker liep, maar donderdag ook in de fout ging bij beide Mechelse goals.

"Simon Mignolet is onbetwistbaar mijn nummer één, dus het was erg moeilijk om zo'n beslissing te nemen. Sinds zijn terugkeer uit blessure traint Simon al enkele weken met ons mee", legde Leko uit op zijn persconferentie.

De grap van de Brugse spelersgroep met Simon Mignolet

Zondag, nu de titel al binnen is, is de Slag om Vlaanderen tegen AA Gent het uitgelezen moment om Mignolet opnieuw te lanceren. Niemand ziet hem graag afscheid nemen vanaf de bank en dat zal ook niet gebeuren.

Nog vóór die allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière stapelen de attenties en blijken van waardering zich al op. Van buitenaf, van de staf, maar ook van zijn ploegmaats. Al hebben die laatsten soms ook wat puberale humor.

Humor met de spelers van Club Brugge

Vanmiddag kreeg Big Si de verrassing dat zijn Audi volledig onder de Post-its zat. Geen enkel stukje van zijn wagen werd overgeslagen: zelfs zijn velgen en banden waren bedekt met kleine, kleurrijke papiertjes van de spelers.



Mignolet had even kunnen denken aan een flauwe streek van Gentse supporters aan de vooravond van de match, maar hij had meteen door dat zijn ploegmaats erachter zaten: "Special surprise from the boys today", reageerde hij op Instagram. Met vrienden als deze heb je eigenlijk geen vijanden meer nodig.