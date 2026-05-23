Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

RSC Anderlecht beleefde andermaal een moeilijk seizoen. Steeds meer wordt ook Marc Coucke de Kop-van-Jut bij paars-wit. Zeker bij de supporters heeft hij het ondertussen verkorven.

Volgens de host van Café Constant was Michael Verschueren na de nederlaag in de bekerfinale de enige die zijn snoet liet zien aan heel wat supporters. Hij was de enige van het management wat dat betreft om naar de mensen hun gezaag te luisteren. Hij ging er heel goed mee om en pakte zijn verantwoordelijkheid op dat gebied.

Ariël Jacobs pikte in: “Wie kan daar anders komen staan? Je gaat altijd voor de overwinning. Je kan niet verwachten dat Sibierski daar al komt staan? Moet Kenneth Bornauw dat komen doen? Van Coucke verwacht je het bijvoorbeeld niet.”

Maakte Marc Coucke al te veel ongelukkige uitspraken?

“Alludeer je naar Coucke? Van hem verwacht ik dat niet.” Volgens de host lijkt hij als het slecht gaat te vaak als een dief in de nacht te vertrekken, wat hem geen goed gevoel geeft als supporter. “Hij heeft een onwaarschijnlijke uitspraak gedaan”, was Michel Wuyts zeer kritisch.

“Hij beloofde dat het beter zou zijn volgend seizoen, omdat de basis al gelegd is. Neen, dat is een Leekens-uitspraak. Alleen het dak moet er nog op hé. Coucke doet heel veel ongelukkige uitspraken. Heel veel wanhopig makende interventies, omdat je hem door hebt.”

“Marc Coucke heeft geen echte affiniteit met de voetbalsport”

“Hij heeft supportersneigingen, maar hij heeft geen echte affiniteit met de voetbalsport. Zoals hij dat ook niet had met de wielersport. Dan moet je ook niet doen alsof. Dan kan hij zich misschien inderdaad beter onthouden, zeker met een lichtpaars kostuum.”

Lees ook... RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

“In ‘Het Huis’ bij Eric Goens gaf Coucke eens aan dat hij het verkeerd aanpakte bij Anderlecht. Het inzicht is er dus wel, maar er zijn te veel pijnlijke dingen. Het enige dat je tegen hem kan zeggen is dat hij zich beter zoveel mogelijk terugtrekt en weinig allusies meer mag maken”, aldus nog Wuyts in zijn analyse. “Er is niets mis mee met je wat discreter op te stellen. Zeker als er van je beloftes niet veel in huis komt. Dan kan je er beter het zwijgen toe doen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (24/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

LIVE: Ferrera kiest drie andere spelers om Dender in JPL te houden, Lommel verdedigt voorsprong met zelfde elf Live

LIVE: Ferrera kiest drie andere spelers om Dender in JPL te houden, Lommel verdedigt voorsprong met zelfde elf

17:30
RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

10:00
14
DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

14:00
Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

17:00
Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

08:30
27
Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Analyse

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

16:30
1
'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

12:30
2
Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

14:30
2
Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

16:00
Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

15:00
Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

15:30
Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

13:30
Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

13:00
5
Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

11:00
4
"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

12:00
11
Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

11:30
5
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00
Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

10:30
LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

09:00
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

09:30
6
Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

08:00
7
Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

07:30
6
"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

06:45
1
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

23:00
8
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

20:00
6
📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
3
📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

22:30
2
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
1
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

20:30
Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

22/05
6
Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

18:30
4
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

19:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp fierce fierce over OH Leuven - KRC Genk: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen" TIGERMANIA TIGERMANIA over Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Svilar in de prijzen in de Serie A Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KAA Gent: - Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - Westerlo: - Afzuip Afzuip over Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Boktor Boktor over Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich Boktor Boktor over RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved