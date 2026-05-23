Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

RSC Anderlecht beleefde andermaal een moeilijk seizoen. Steeds meer wordt ook Marc Coucke de Kop-van-Jut bij paars-wit. Zeker bij de supporters heeft hij het ondertussen verkorven.

Volgens de host van Café Constant was Michael Verschueren na de nederlaag in de bekerfinale de enige die zijn snoet liet zien aan heel wat supporters. Hij was de enige van het management wat dat betreft om naar de mensen hun gezaag te luisteren. Hij ging er heel goed mee om en pakte zijn verantwoordelijkheid op dat gebied.

Ariël Jacobs pikte in: “Wie kan daar anders komen staan? Je gaat altijd voor de overwinning. Je kan niet verwachten dat Sibierski daar al komt staan? Moet Kenneth Bornauw dat komen doen? Van Coucke verwacht je het bijvoorbeeld niet.”

Maakte Marc Coucke al te veel ongelukkige uitspraken?

“Alludeer je naar Coucke? Van hem verwacht ik dat niet.” Volgens de host lijkt hij als het slecht gaat te vaak als een dief in de nacht te vertrekken, wat hem geen goed gevoel geeft als supporter. “Hij heeft een onwaarschijnlijke uitspraak gedaan”, was Michel Wuyts zeer kritisch.

“Hij beloofde dat het beter zou zijn volgend seizoen, omdat de basis al gelegd is. Neen, dat is een Leekens-uitspraak. Alleen het dak moet er nog op hé. Coucke doet heel veel ongelukkige uitspraken. Heel veel wanhopig makende interventies, omdat je hem door hebt.”

“Marc Coucke heeft geen echte affiniteit met de voetbalsport”

“Hij heeft supportersneigingen, maar hij heeft geen echte affiniteit met de voetbalsport. Zoals hij dat ook niet had met de wielersport. Dan moet je ook niet doen alsof. Dan kan hij zich misschien inderdaad beter onthouden, zeker met een lichtpaars kostuum.”



“In ‘Het Huis’ bij Eric Goens gaf Coucke eens aan dat hij het verkeerd aanpakte bij Anderlecht. Het inzicht is er dus wel, maar er zijn te veel pijnlijke dingen. Het enige dat je tegen hem kan zeggen is dat hij zich beter zoveel mogelijk terugtrekt en weinig allusies meer mag maken”, aldus nog Wuyts in zijn analyse. “Er is niets mis mee met je wat discreter op te stellen. Zeker als er van je beloftes niet veel in huis komt. Dan kan je er beter het zwijgen toe doen.”