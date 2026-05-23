Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

De uitleenbeurt van Julien Duranville aan FC Basel zit erop. Hij keert terug naar Dortmund, maar mogelijk is dat slechts een tussenstop. Hij staat nu echt wel op een kantelpunt in zijn carrière. Waar gaat hem dat toe leiden?

Afgelopen zondag speelde Julien Duranville zijn laatste wedstrijd voor FC Basel. Een afscheid dat niet bepaald zal blijven hangen: het voormalige goudhaantje van Anderlecht stond niet in de basis (hij viel pas in in het laatste halfuur) en Basel ging met 4-0 onderuit op het veld van Lugano. Een stevige oplawaai om de nachtmerrie op het einde van het seizoen af te sluiten, met vijf nederlagen in de laatste zes matchen en een vijfde plaats (op zes clubs) in de Play-offs.

Persoonlijk kon Duranville wel opnieuw minuten maken (dit is zelfs zijn meest 'gevulde' seizoen qua speeltijd sinds het begin van zijn carrière), maar in Zwitserland zette hij niet echt de volgende stap. Twee goals, één assist en toch vooral wat ontgoocheling: zowel Basel als Dortmund hadden meer verwacht van deze operatie.

Dat maakt het voor de 20-jarige Brusselaar er niet makkelijker op om zich opnieuw in de kijker te spelen in het Ruhrgebied. In zijn eerste seizoen speelde hij geen enkele minuut voor Dortmund, en Niko Kovac zette hem zelfs publiekelijk op zijn plaats vanwege zijn lichaamstaal en te weinig inzet op training.

Bild bevestigt het nu ook: Duranville past niet langer in de plannen van BVB, dat hem deze zomer definitief wil laten vertrekken. Dortmund betaalde destijds 8,50 miljoen euro aan Anderlecht, intussen al meer dan drie jaar geleden. Duranville ligt nog twee jaar onder contract bij Borussia, dus wil de club nog een deel van de investering recupereren..


Onze Duitse collega's melden interesse van meerdere Franse clubs voor onze landgenoot. Zeker is dat, waar hij ook terechtkomt, Julien Duranville op een kantelpunt in zijn carrière staat. Na meer wedstrijden gemist te hebben door blessures dan hij er effectief speelde voor Dortmund, en na de kritiek op zijn houding, zal Duranville moeten tonen dat hij uit deze moeilijke seizoenen geleerd heeft.

