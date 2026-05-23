Ex-speler van Club Brugge schittert in bekerfinale met fantastische knal

Arne Engels pakte onlangs de titel met Celtic Glasgow en mag daar nu een trofee aan toevoegen. Onze landgenoot won vandaag ook de beker met de Schotse topclub door in de finale tweedeklasser Dunfermline te verslaan met 3-1. Engels scoorde een knap doelpunt.

Celtic had vorig week de titel mogen vieren in een rechtstreeks duel met concurrent Hearts. Het wisselvallige seizoen van The Boys kreeg zo een positief einde. Engels was in de titelmatch goed voor een strafschopdoelpunt en speelde ook in de Schotse bekerfinale een sleutelrol.

Engels scoort met een knap afstandschot

Celtic had in de finale geen kind aan Dunfermline, een tweedeklasser. Maeda zorgde subtiel voor de openingstreffer voor de landskampioen. Na 35 minuten achtte Engels zijn moment dan gekomen.

Hij twijfelde niet en haalde van heel ver uit. De knal van de Belg verdween precies in het hoekje. De keeper van Dunfermline stond erbij en keek ernaar: 0-2. In de tweede helft nam Iheanacho alle hoop weg voor Dunfermline, dat wel nog milderde tot 3-1. Na de titel pakt Celtic dus ook de beker.





Lees ook... Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match›

De nog altijd maar 22-jarige Engels kent een meer dan degelijk seizoen bij Celtic. Hij was in alle competities goed voor 7 goals en 8 assists. Zijn goede seizoen levert hem de interesse op van enkele mooie clubs.

Celtic zit in een sterke positie

Engels groeide sinds zijn transfer van Augsburg in 2024 uit tot een cruciale pion bij Celtic. Dat betaalde destijds 13 miljoen euro aan de Duitse club. De marktwaarde van de speler is op Transfermarkt ondertussen al gestegen tot 20 miljoen euro. Bovendien heeft Engels nog een contract tot midden 2028 in Glasgow, waardoor Celtic in een sterke onderhandelingspositie zit.

Het parcours van Engels valt opmerkelijk te noemen. Hij trok in 2023 van Club NXT meteen naar Augsburg zonder ook maar één wedstrijd voor de hoofdmacht van Club Brugge te hebben gespeeld. Die gok lijkt steeds beter uit te pakken voor de Dendermondenaar.