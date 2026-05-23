Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Kent u Thomas Didillon (30) nog? De Franse doelman stond in een niet zo ver verleden tussen de palen bij RSC Anderlecht, KRC Genk en Cercle Brugge. Hij speelt tegenwoordig voor Willem II en had er een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie.

Thomas Didillon belandde in 2014 een eerste keer in ons land. Hij werd toen door FC Metz verhuurd aan Seraing. Hij kwam er tot 32 optredens. Daarna keerde hij terug naar Frankrijk om in 2018 opnieuw in ons land te komen voetballen.

Didillon speelde voor Anderlecht, Genk en Cercle

Deze keer maakte Didillon de overstap naar RSC Anderlecht. Paars-wit betaalde 2,2 miljoen euro voor de keeper, die 46 keer tussen de palen zou plaatsnemen voor RSCA. Daarin hield hij 10 keer een clean sheet. Didillon zou tot 2020 voor Anderlecht uitkomen, maar besloot om zijn carrière verder te zetten in ons land.

Genk was deze keer de bestemming van de Fransman. Op huurbasis voor een half jaar. Na slechts 6 optredens voor de Limburgers voegde Didillon een vierde Belgische club toe aan zijn palmares: Cercle Brugge. Van de Vereniging , die 1,3 miljoen betaalde, ging het naar moederclub AS Monaco.

Promotie met Willem II

Maar daar kwam hij niet veel in het stuk voor. Na een nieuwe huurbeurt aan Cercle trok hij naar Willem II en daar zal de Nederlandse club geen spijt van hebben. Didillon trapte de Tilburgers vandaag namelijk naar de Eredivisie vanaf de strafschopstip.

Het eerste play-offduel tegen FC Volendam was op 3-3 geëindigd. In de terugwedstrijd werd niet gescoord, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten brengen wie van de twee clubs volgend seizoen mag aantreden in de Eredivisie.





Dolle vreugde bij Willem II

Bij een 4-4-stand had Didillon de beslissing aan de voeten en hij liet de kans niet liggen. Met een welgemikte strafschop in de bovenhoek zorgde hij voor de beslissing en ontketende hij dolle vreugde bij de fans van Willem II. De Tilburgse club keert zo na één seizoen al terug naar het hoogste niveau in Nederland. Dankzij Didillon.