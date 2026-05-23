De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Manchester United is dit jaar boven water gekomen in de Premier League. Bruno Fernandes speelde een belangrijke rol in die heropleving en is nu uitgeroepen tot de Speler van het Seizoen in de Premier League.

Manchester United beleefde enkele mindere jaren en wacht al sinds het seizoen 2012/13 op een titel in de Premier League. Dat komt nu net overeen met het laatste jaar dat Sir Alex Ferguson aan het roer stond in Old Trafford.

Vijftiende plek

Daarna ging het bergaf met United in eigen land, met een vijftiende plek vorig jaar als dieptepunt onder Ruben Amorim. Dit jaar gaat het een pak beter sinds Michael Carrick overnam. De ex-speler van United leidde de club naar de derde plaats in de stand en hoopt volgend seizoen helemaal aan te sluiten met de top.

Bruno Fernandes speelt een belangrijke rol in de heropleving van United in de Premier League. De Portugese middenvelder speelt een dijk van een seizoen en gaat als altijd als eerste voorop in de strijd. Hij strooide ook met assists alsof het een lieve lust was.

Fernandes is Speler van het Seizoen

Fernandes doet met 20 assists voorlopig even goed als het record van Kevin De Bruyne in het seizoen 2019/20 en Thierry Henry in het seizoen 2002/03. Hij heeft bovendien nog een kans om dat te breken. Morgen speelt United namelijk op het veld van Brighton. Fernandes scoorde ook 8 goals dit seizoen in de Premier League.

Over het Kanaal twijfelden ze niet: Fernandes is de Speler van het Seizoen in de Premier League.  Hij volgt Mohamed Salah op, die de prijs won in dienst van Liverpool. Fernandes is de eerste speler van Manchester United die de prijs wint sinds Nemanja Vidić in 2011.

Contract tot midden 2027

Fernandes haalde het in de verkiezing van Gabriel, David Raya, Declan Rice, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Igor Thiago en Morgan Gibbs-White.

De 31-jarige Fernandes heeft nog een contract tot medio 2027 in Manchester, met optie op een extra jaar. Als hij United helemaal terugbrengt naar de top van de Premier League, zou hij zich nog wat meer onsterfelijk maken.

Volg Brighton - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00 (24/05).

