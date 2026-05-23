'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Wouter Vrancken zal morgen voor de laatste keer op de bank zitten bij Sint-Truiden. Na maanden van gespeculeer bevestigt de oefenmeester zijn vertrek na een topseizoen met STVV.

Lorenz Lomme

Wouter Vrancken werd al even in verband gebracht met een vertrek en bevestigt nu ook dat hij STVV zal verlaten.

"De voorbije weken is er veel speculatie ontstaan over mijn toekomst en daarom wil ik daar vandaag transparant over zijn", vertelt hij in een persbericht, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Het voelt voor mij als het juiste moment om dit verhaal op een hoogtepunt af te sluiten."

STVV speelt zondag tegen KV Mechelen. "Maar eerst wil ik morgen nog één laatste keer alles geven samen met deze ploeg, genieten van het moment en dit prachtige seizoen op de mooist mogelijke manier afsluiten."

"Tegelijk wil ik iedereen bedanken voor de ongelooflijke steun van de voorbije maanden. Ik wil deze herinnering meenemen zoals ze vandaag aanvoelt: met trots, verbondenheid en dankbaarheid", aldus Vrancken.

Beslissing lijkt gevallen

De toekomst van Wouter Vrancken bij STVV is zo goed als duidelijk. De coach kreeg van de clubleiding een voorstel om zijn contract te verlengen, maar ging daar niet op in. Volgens Het Nieuwsblad heeft Vrancken intussen beslist om na dit seizoen afscheid te nemen van de Kanaries.

Een officiële bevestiging bleef voorlopig uit, maar achter de schermen zou de beslissing al meegedeeld zijn aan het bestuur. STVV wilde snel duidelijkheid over de toekomst van zijn succescoach en kreeg die uiteindelijk ook. Daarmee lijkt een einde te komen aan een bijzonder succesvolle samenwerking.

Vrijdagavond werd Vrancken tijdens de huldiging op de Groenmarkt nog uitgebreid gevierd. De coach hield zich op de vlakte over zijn toekomst, maar zijn woorden deden vermoeden dat het afscheid nabij is. “Wat de uitkomst ook wordt, deze supporters moeten altijd achter hun ploeg blijven staan”, klonk het daar, zo citeert de krant hem.

Buitenlandse interesse groeit

Dat Vrancken in de belangstelling staat van buitenlandse clubs, is geen geheim meer. In de winter trok het Franse Saint-Etienne al aan zijn mouw en de interesse nam de voorbije maanden alleen maar toe. Ook vanuit Engeland zouden meerdere clubs zijn profiel nauw opvolgen.

Zo zou Blackburn Rovers de STVV-trainer op een shortlist hebben geplaatst. Vrancken bewees dit seizoen opnieuw dat hij klaar is voor een volgende stap. Met aantrekkelijk voetbal en sterke tactische ingrepen loodste hij STVV naar een historische derde plaats en een Europees ticket.

Tijdens de viering in Sint-Truiden blikte de coach nog eens terug op het uitzonderlijke parcours. “Ik kwam hier vorig jaar aan in de Relegation Play-offs. Dan kan je alleen maar vaststellen dat we een magnifiek parcours hebben afgelegd”, zei hij trots.

Laatste wedstrijd op Stayen

Voor Vrancken wacht nu nog één opdracht: de slotwedstrijd tegen KV Mechelen. Die partij lijkt zijn laatste match als hoofdcoach van STVV te worden. Hoewel een officieel afscheid nog ontbreekt, wijst alles erop dat de wegen van beide partijen binnenkort definitief scheiden.

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

