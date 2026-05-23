Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

Na de landstitel en de Duitse Supercup heeft Vincent Kompany nu ook de DFB-Pokal gewonnen. Stuttgart was in de finale geen partij voor Bayern München. Het werd 3-0.

Bayern had al op dominante wijze de Bundesliga naar zijn hand gezet en deed nu ook gewoon hetzelfde in de finale van de DFB-Pokal. Tegenstander daarin was Stuttgart, de vierde in de Bundesliga.

Stuttgart dreigt voor de rust

In de eerste helft hield Suttugart goed stand en was het zelfs gevaarlijk via Undav en Mittelstädt. Maar na de pauze maakte Bayern het verschil. Niet toevallige gebeurde dat door Harry Kane. De Engelsman maakte handig gebruik van een assist van Olise om binnen te koppen: 1-0.

Bayern stoomde daarna door. Opnieuw Kane zorgde voor de 2-0, dit keer via een beheerste afwerking: 2-0. In het slot kreeg Bayern nog een strafschop na ongelukkig handspel van Stiller. Kane zette zich achter de bal en faalde niet: 3-0.

61 goals

Bayern mag zo een nieuwe prijs in de trofeekast zetten. Voor Vincent Kompany is het een nieuwe kers op de taart, al zal de gemiste Champions League-finale toch nog ergens spelen.



Harry Kane scoorde 61 goals in 51 wedstrijden dit seizoen. Een indrukwekkend aantal voor de Engelsman, die in topvorm naar het WK trekt. Dat geldt ook voor Michael Olise. Die zal aantreden met de sterke Franse aanval. Kompany zal het ongetwijfeld opvolgen.