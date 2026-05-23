🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

De naam Matthias Pieklak is voortaan een begrip in Lommel en omstreken. De pupil van Kristof Van Hout hield zijn netten schoon op het veld van Dender, soms op miraculeuze wijze. Door de overwinning in de heenmatch was Lommel zo automatisch verzekerd van de promotie.

Zeker in een prangende slotfase was het alle hens aan dek voor Lommel. "Matthi doet nog een wereldsave. Ik ga hem nog honderd keer bedanken, denk ik", belooft Lucas Schoofs. "Daarom staat ie er. We weten wat hij kan." Met een schitterende reflex hield Pieklak Moutha-Sebtaoui van de 1-0 in de 97e minuut. "Dit is iets waar we elke hard voor werken", glundert de Lommel-doelman.

Pieklak beschouwt het als een moment waar je iedere dag voor opstaat. "Om het op zo'n beslissend moment eruit te laten komen, is fantastisch. Dat is iets waar je alleen van kunt dromen. Heel veel credits naar de staf, de keeperstrainer Kristof en de andere keepers." Kristof, dat is Kristof Van Hout, de ex-doelman van onder meer Kortrijk en Genk.

Lommel-doelman Pieklak looft keeperstrainer Van Hout

"Hij deelt zijn ervaringen absoluut met mij. Hij heeft een mooie carrière gehad en heel wat watertjes doorzwommen. Hij geeft mij dingen mee en geeft mij heel veel vertrouwen. Het is een plezier om elke dag met hem samen te werken", heeft Pieklak niets dan lof. Naast die straffe save op het einde leek Pieklak ook een konijnenpoot op zak te hebben, want Dender raakte drie keer het doelhout.

😱 | Wat een wereldgoal was dit geweest voor Mo Berte! 🚲🔥 #DENLOM pic.twitter.com/HCR0umiSIb — DAZN België (@DAZN_BENL) May 23, 2026

Zelfs de fantastische omhaal van Berte strandde op de lat. Daarna volgde dus nog het gloriemoment van Pieklak, waarna het volksfeest losbarstte op het veld. "Een veldbestorming op verplaatsing, dat kan alleen met onze supporters. We hebben een fantastische aanhang. Op Beerschot en vandaag was het uitvak uitverkocht, vorige week werden de records qua toeschouwersaantallen ook verbroken."



Eindelijk beloning voor Lommel-fans

Pieklak is er van overtuigd dat dit ook enorm helpt. De voormalige jeugdspeler van Anderlecht en Genk genoot dan ook enorm van de beleving. "Het voelde als een thuismatch. Ook de fans verdienen dit meer dan wie dan ook."