Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Mathieu Maertens (31) zwaait OH Leuven uit. Na jaren van trouwe dienst scheiden de wegen van de middenvelder en de Vlaams-Brabanders.

Maertens kwam in 2017 over van Cercle Brugge, zijn jeugdclub. Het zou het begin zijn van een succesverhaal voor beide partijen. Bij OHL groeide Maertens uit tot kapitein en een belangrijke schakel op het middenveld.

Maertens moest even slikken

Maertens heeft een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. OHL maakte het nieuws zelf bekend. Maertens zit aan 254 optredens voor OHL. Daarin scoorde hij 48 goals en deelde hij 23 assists uit.

Maertens was op de hoogte, maar moest toch even slikken. "Ik wist al een paar weken dat er geen vervolg zou komen", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Eerlijk, dat had toch wat tijd nodig om verwerkt te geraken."

Van Wijk wilde hem

"Je weet dat ooit het moment komt om afscheid te nemen. Als je er dan plots zo dicht bij staat, is het toch even denken van Ow, oké. Het voelt vreemd, inderdaad", geeft Maertens toe. Waarna hij zijn toenmalige overstap naar OHL verklaarde.

"Het was Dennis van Wijk die me vroeg of ik een transfer zag zitten. Hij had me bij Cercle Brugge een tijd als speler gehad en wilde me er absoluut bij met overtuigende argumenten."

De promotie was het hoogtepunt

"Ook het feit dat Monaco in die periode Cercle Brugge had overgenomen en er zich daar grote wijzigingen aankondigden, speelde mee in mijn beslissing. Maar het seizoen in tweede klasse was amper begonnen, drie matchen ver waren we denk ik, of Van Wijk werd bij Leuven ontslagen..."

Maertens kiest ook een hoogtepunt. "De promotie in 2020 is sowieso voor mij het hoogtepunt van die negen seizoenen. Ook dat ene seizoen dat we heel lang in de top vier meedraaiden, met Brys aan het roer, vergeet ik nooit."

Alle opties blijven open

Maertens is nu vrij om te tekenen waar hij wil. Op zijn 31e lijkt hij nog heel wat te bieden te hebben op het hoogste niveau. "Alle opties blijven open",  zegt hij er zelf over. 

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans" Reactie

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Analyse

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

