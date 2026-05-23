🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De WK-selectie maakt in Brazilië duidelijk heel wat los. Na de tranen van Neymar zijn er nu ook de beelden van doelman Weverton. Die verloor het bewustzijn nadat hij vernomen had dat hij naar het WK mag.

Weverton (Grêmio) werd voor de tweede keer geselecteerd voor het WK en had dus redenen om te vieren. Op beelden die hij zelf deelde op Instagram is te zien hoe hij na de bekendmaking van zijn WK-selectie het bewustzijn verliest.

Weverton wordt op de beelden omringd door familie en vrienden. Hij viert uitbundig, maar blijft dan op de grond liggen.

De mensen rondom hem hebben niets in de gaten en blijven gewoon doorvieren. Tot Weverton opnieuw bij bewustzijn komt. Bekijk de bijzondere beelden hieronder.

Neymar zal het WK 2026 spelen. Na meer dan twee jaar afwezigheid bij de nationale ploeg is de Braziliaan opnieuw opgeroepen voor het toernooi dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 34-jarige aanvaller neemt zo deel aan zijn vierde wereldbeker, na die van 2014 in Brazilië, 2018 in Rusland en 2022 in Qatar.

De Braziliaanse ster kon zijn tranen niet bedwingen toen zijn naam werd genoemd in de lijst van 26 Brazilianen die naar het WK 2026 trekken. Hij was omringd door naasten om de selectie van Carlo Ancelotti bekend te zien worden.

Carlo Ancelotti licht zijn keuze om Neymar op te roepen toe

De Italiaanse tacticus ging tijdens een persconferentie ook in op zijn beslissing om de speler te selecteren: "We hebben Neymar het hele jaar door opgevolgd en beoordeeld. Hij is een belangrijke speler en dat zal hij ook zijn op dit WK. Hij heeft dezelfde rol en dezelfde verplichtingen als de andere 25 spelers. Hij kan spelen, niet spelen, invallen of op de bank zitten. Hij draagt dezelfde verantwoordelijkheid als de rest. Ik wil duidelijk en eerlijk zijn: hij speelt als hij het verdient. Ik vind het belangrijk dat niet alle verwachtingen op één speler terechtkomen."


Brazilië zit in Groep C, samen met Marokko, Haïti en Schotland. Het land begint het toernooi met een duel tegen Marokko op 14 juni om 00u00. Daarna nemen de mannen van Carlo Ancelotti het op 20 juni om 02u30 op tegen Haïti, om de groepsfase af te sluiten met een wedstrijd tegen Schotland op 25 juni om 00u00.

