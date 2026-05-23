Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Yannick Ferrera is een ontgoocheling rijker in zijn trainerscarrière. Hij heeft Dender niet in de Jupiler Pro League kunnen houden en vertrekt bij de degradant.

De 45-jarige Ferrera heeft de laatste paar seizoenen al een paar stevige ontgoochelingen moeten doorslikken. Vorig jaar leek hij met RWDM op weg naar de titel in de Challenger Pro League. Door een 1 op 9 zakte de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek nog naar de derde plaats. Weg rechtstreekse promotie. Ferrera moest ophoepelen: RWDM speelde met een trainerswissel alles of niets voor de Promotion Play-offs.

Dat bleek uiteindelijk tevergeefs. In februari 2026 werd Ferrera bij Dender aangesteld als nieuwe trainer om de club op het hoogste niveau te houden. De situatie in de competitie en zelfs in de play-offs was echter al zo goed als verloren. Dender moest het behoud dan maar afdwingen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit de Challenger Pro League.

Ferrera ziet hoe centimeters het verschil maken

Dender verloor de heenmatch in Lommel met 3-2, maar kreeg nog de kans om die nederlaag thuis goed te maken. Het mocht echter niet zijn, want Dender raakte driemaal het doelhout en bleef steken op 0-0. "Het ging over centimeters. Dat zijn zaken die je niet in de hand hebt. Net als vorige week speelden er dingen mee die we niet konden controleren." Na de heenmatch was Ferrera hard voor de arbitrage.

Een week later lijkt hij vooral naar de dosis pech te wijzen. "Nu moeten we door de zure appel bijten en onszelf herpakken." Al lijkt het meer 'zij' dan 'ons' te zijn. Ferrera en Dender hebben immers geen toekomst samen. "Ik had een contract met een optie voor een extra seizoen, indien we in de Jupiler Pro League bleven. Ik blijf dus niet bij Dender."

Dender moet op zoek naar nieuwe trainer

De degradatie betekent dus ook het vertrek van Ferrera in Denderleeuw. Het verhaal van FCV Dender op het hoogste niveau eindigt na twee seizoenen. Snel terugkeren naar het hoogste niveau wordt geen evidentie. Dender moet alleszins opnieuw beginnen bouwen en dus ook een nieuwe trainer zoeken. 

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

