Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Yannick Ferrera is een ontgoocheling rijker in zijn trainerscarrière. Hij heeft Dender niet in de Jupiler Pro League kunnen houden en vertrekt bij de degradant.

De 45-jarige Ferrera heeft de laatste paar seizoenen al een paar stevige ontgoochelingen moeten doorslikken. Vorig jaar leek hij met RWDM op weg naar de titel in de Challenger Pro League. Door een 1 op 9 zakte de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek nog naar de derde plaats. Weg rechtstreekse promotie. Ferrera moest ophoepelen: RWDM speelde met een trainerswissel alles of niets voor de Promotion Play-offs.

Dat bleek uiteindelijk tevergeefs. In februari 2026 werd Ferrera bij Dender aangesteld als nieuwe trainer om de club op het hoogste niveau te houden. De situatie in de competitie en zelfs in de play-offs was echter al zo goed als verloren. Dender moest het behoud dan maar afdwingen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit de Challenger Pro League.

Ferrera ziet hoe centimeters het verschil maken

Dender verloor de heenmatch in Lommel met 3-2, maar kreeg nog de kans om die nederlaag thuis goed te maken. Het mocht echter niet zijn, want Dender raakte driemaal het doelhout en bleef steken op 0-0. "Het ging over centimeters. Dat zijn zaken die je niet in de hand hebt. Net als vorige week speelden er dingen mee die we niet konden controleren." Na de heenmatch was Ferrera hard voor de arbitrage.

Een week later lijkt hij vooral naar de dosis pech te wijzen. "Nu moeten we door de zure appel bijten en onszelf herpakken." Al lijkt het meer 'zij' dan 'ons' te zijn. Ferrera en Dender hebben immers geen toekomst samen. "Ik had een contract met een optie voor een extra seizoen, indien we in de Jupiler Pro League bleven. Ik blijf dus niet bij Dender."

Dender moet op zoek naar nieuwe trainer

De degradatie betekent dus ook het vertrek van Ferrera in Denderleeuw. Het verhaal van FCV Dender op het hoogste niveau eindigt na twee seizoenen. Snel terugkeren naar het hoogste niveau wordt geen evidentie. Dender moet alleszins opnieuw beginnen bouwen en dus ook een nieuwe trainer zoeken.