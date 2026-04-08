Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Er werd vanavond opnieuw gevoetbald in de Champions League. In de kwartfinales ontvingt FC Barcelona Atlético Madrid. Liverpool ging dan weer op bezoek bij titelverdediger Paris Saint-Germain.

FC Barcelona wil net als vorig jaar naar de halve finales van de Champions League, maar dan moet het over twee wedstrijden voorbij Atlético Madrid raken. En dat is geen gemakkelijke opdracht, werd vanavond duidelijk.

Barça werd in het begin opgeschrikt door Álvarez, maar García bracht de redding. We kregen een stevige wedstrijd te zien waarin Barça domineerde, maar nog in de eerste helft met z'n tienen verder moest. Cubarsi beging de overtreding op Simeone en mocht gaan douchen.

Atlético profiteerde vrijwel meteen via Álvarez. De Argentijn krulde de daaropvolgende vrije trap fraai binnen: 0-1. Barça probeerde het na de pauze en raakte de lat via Rashford. De Catalanen kregen daarna geen strafschop voor handspel en kregen wat later een koude douche via Sorloth: 0-2. Er werd daarna niet meer gescoord, waardoor Hansi Flick en co voor een lastige opdracht staan volgende week.

PSG zet Liverpool opzij

In de andere kwartfinale haalde PSG het relatief eenvoudig van Liverpool. De titelverdediger kwam na dik tien minuten op voorsprong via een afgeweken schot van Doué.

Kvaratschelia verdubbelde na de pauze de voorsprong met een prinsheerlijke dribbel. PSG verzuimde daarna om de 3-0 te maken, maar trekt toch met goede papieren naar Anfield.