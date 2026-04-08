Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

Union SG en Club Brugge zijn hun Champions' Play-offs begonnen met een overwinning. Daardoor staan ze nog verder voor in de stand op STVV en de rest. Is het een tweestrijd in wording of kan er toch nog iemand iets in de pap brokken?

Union SG won in eigen huis tegen STVV, Club Brugge deed hetzelfde tegen RSC Anderlecht. De Bruggelingen deden wel op een indrukwekkender manier dan de Brusselaars, al maakt dat in de eindafrekening niets uit.

Kloof tussen Union SG, Club Brugge versus de rest groeit

De kloof tussen de top-2 en de achtervolgers is door de twee overwinningen meteen groter geworden. Ook KAA Gent en KV Mechelen profiteerden niet optimaal door tegen elkaar 1-1 gelijk te spelen in de Planet Group Arena.

Het titeldebat is dus zeker nog voer voor discussie. Er kan de komende negen wedstrijden nog veel kunnen gebeuren. En dus is de vraag ook stilaan wat u denkt van de titelstrijd. Wordt het Union SG, Club Brugge of toch nog iemand anders?

We vroegen voor de start van de play-offs al eens wie volgens jullie kampioen zou worden. Club Brugge kwam er toen met 54 procent van de stemmen als nummer één uit, voor Union SG dat het moest stellen met 27 procent van de stemmen.

Na één speeldag is de kloof met STVV, Gent, Mechelen en Anderlecht weer wat groter geworden. Zij kregen ook allemaal nog wel wat stemmen achter zich. Blijft dat ook zo na speeldag één in de play-offs? Het woord is aan u.

Wie pakt de titel?

30%
60%
0%
0%
0%
10%

Je kan nog stemmen tot 11/04/2026 14:00.

Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

13:30
12:20
15:30
1
10:30
4
16:30
12:40
12:00
15:00
14:30
2
06:00
3
09:30
19
14:00
11:20
1
22:30
6
08:05
7
13:00
10:00
21
07:20
21:00
11:40
11:00
1
18:40
07:00
19:00
16
07:00
7
18:20
3
18:00
09:00
1
08:41
10
08:20
07/04
20:00
6
07:45
4
20:40
2
07/04
3
06:30
4

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

