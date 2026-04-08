Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Sébastien Dewaest zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière bij Francs Borains. Een carrière die heel anders had kunnen verlopen.

Dewaest maakte vooral indruk bij Charleroi en Genk. Felice Mazzu benoemde hem tot aanvoerder, waardoor de huidige verdediger van Francs Borains de aanvoerdersband mocht dragen op Anfield in de Champions League. Maar Dewaest heeft ook dieptepunten gekend, zoals toen hij onder Hannes Wolf op de bank werd gezet.

Concrete interesse van Anderlecht

"Ik had gevraagd om te mogen vertrekken, maar het Limburgse bestuur weigerde dat", vertelt hij bij Le Soir. "Er was nochtans concrete interesse van Anderlecht."

"Ik had gebeld met Vincent Kompany en met Peter Verbeke, die er toen nog was. Op dat moment was het moeilijk te aanvaarden. Maar vandaag heb ik er geen spijt van. Ik heb er vrede mee."

Dewaest zou uiteindelijk tot in januari 2023 op de Genkse loonlijst staan. Hij werd daarvoor wel uitgeleend aan Toulouse en OH Leuven. In 2023 trok hij naar het Cypriotische AEL Limassol.



Dewaest speelde in totaal 165 duels voor Genk. Daarin was hij goed voor 16 goals en 3 assists. In zijn prijzenkast staan één titel en één supercup met de Limburgers.