Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden"

Lorenz Lomme
| 1 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sébastien Dewaest zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière bij Francs Borains. Een carrière die heel anders had kunnen verlopen.

Dewaest maakte vooral indruk bij Charleroi en Genk. Felice Mazzu benoemde hem tot aanvoerder, waardoor de huidige verdediger van Francs Borains de aanvoerdersband mocht dragen op Anfield in de Champions League. Maar Dewaest heeft ook dieptepunten gekend, zoals toen hij onder Hannes Wolf op de bank werd gezet.

Concrete interesse van Anderlecht

"Ik had gevraagd om te mogen vertrekken, maar het Limburgse bestuur weigerde dat", vertelt hij bij Le Soir. "Er was nochtans concrete interesse van Anderlecht."

"Ik had gebeld met Vincent Kompany en met Peter Verbeke, die er toen nog was. Op dat moment was het moeilijk te aanvaarden. Maar vandaag heb ik er geen spijt van. Ik heb er vrede mee."

Dewaest zou uiteindelijk tot in januari 2023 op de Genkse loonlijst staan. Hij werd daarvoor wel uitgeleend aan Toulouse en OH Leuven. In 2023 trok hij naar het Cypriotische AEL Limassol.


Dewaest speelde in totaal 165 duels voor Genk. Daarin was hij goed voor 16 goals en 3 assists. In zijn prijzenkast staan één titel en één supercup met de Limburgers. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
KRC Genk
Sebastien Dewaest

Meer nieuws

Anderlecht op de korrel genomen: "Het zal al een prestatie zijn als ze 4e eindigen"

Champions League: deze twee ploegen zetten een grote stap richting de laatste vier

Rel bij PSG: medische staf verklaart sterspeler fit, maar die weigert te spelen

Er moet Simon Mignolet iets van het hart na zinderende Champions League-avond: "Dat frappeert me"

Waarom de beste trainer van het moment naar de naam Vincent Kompany luistert Analyse

JPL-coach voor Charleroi volgend seizoen? Dit is zijn antwoord

Mee naar het WK? Deze veldspeler heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Jupiler Pro League

Geflopt in de JPL, maar nu een stervoetballer in eigen land (en mee naar het WK?)

Kassa, kassa: voormalige JPL-ster kan salarisrecord aan diggelen slaan bij zijn club

'Standard en Genk gaan concurrentie aan met Braga, Lille en Hoffenheim voor miljoenentransfer'

Jonge Belg kondigt vertrek aan bij PSV en licht meteen tipje van de sluier over toekomst

Van Neerpede naar ... Netflix: de opvallende carrièreswitch voor voetballer met verleden in België

Dewaest (ex-Genk, OH Leuven en Charleroi) kiest voor verrassende(?) beste coach ooit

Slecht nieuws voor voormalige Rode Duivel: hartoperatie is noodzakelijk

'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie'

Joos en Kerkhofs bezingen speler Club Brugge: "Profiel waar de topclubs naar kijken"

Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Nooit"

Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil

Wie pakt de titel? Speeldag 1 heeft meteen de boel op scherp gezet

'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht'

Zagen we de kampioen aan het werk? Filip Joos heeft er dit over te zeggen

Vanhaezebrouck niet onder de indruk van titelkandidaat: "Gewoon zwak"

Ex-speler Club Brugge en Zulte Waregem bezorgt Wrexham én Clement koude douche

Rode Duivel als opvolger van Simon Mignolet? Onder deze voorwaarde kan het plots wél

Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois"

De vraag klinkt steeds luider: "Hij heeft gefaald - op basis van wat is Taravel hoofdcoach bij Anderlecht?"

Anderlecht klopt zich op de borst: "Wederopstanding zal via daar gebeuren"

Glenn Verbauwhede zeer streng over periode bij Kortrijk: "Narcistisch gedrag"

Club Brugge werkt al anderhalve maand achter de schermen aan luxepositie voor toptransfer

Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Patrick Goots laat zich uit over ambities KV Mechelen en Fred Vanderbiest

Revelatie van Standard probeert de sceptici te overtuigen Analyse

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Bruny Nsimba toch naar Cercle Brugge terwijl hij al bij Standard tekende? Foutgelopen aprilgrap

'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven'

Belgische voetbalbond reageert stevig op Ivan Leko: "Feitelijk onjuist"

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd pi sn pi sn over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details NikiSan NikiSan over Barcelona - Atlético Madrid: 0-2 Venom#13 Venom#13 over 'RSC Anderlecht wil buitenlandse clubs aftroeven voor sensatie uit Eredivisie' Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Kompany kan lachen na clash met Real: "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois" Venom#13 Venom#13 over Romelu Lukaku gespot ... op de Bosuil pief pief over 'KRC Genk gaat transferrecord breken: Manchester United klopt aan om topclubs af te troeven' Canard-i Canard-i over 'Nieuwe domper voor Taravel en Anderlecht' Canard-i Canard-i over Deze ex-topper uit de JPL zag een transfer naar Anderlecht afketsen: "Het was het moeilijk te aanvaarden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved