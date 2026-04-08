Vanhaezebrouck pleit voor meer bescheidenheid bij Anderlecht: "Klassenverschil met Club te groot"

Dé wedstrijd van het afgelopen weekend was uiteraard Club Brugge - RSC Anderlecht. Daar was achteraf dan ook heel wat over te zeggen. Ook Hein Vanhaezebrouck had een duidelijke mening over de wedstrijd en het verwachtingspatroon bij Anderlecht.

Het seizoen van RSC Anderlecht is objectief bekeken niet om over naar huis te schrijven. Ze werden zesde in de reguliere competitie en werden in de voorrondes van de Europa League en de Conference League genadeloos uitgeschakeld.

Hein Vanhaezebrouck hoorde gekke dingen van en over Anderlecht

Daardoor hadden ze tijdens het seizoen een lagere load aan weken met twee wedstrijden in vergelijking met Union SG, Club Brugge en KRC Genk. En nog was/is de kloof met die eerste twee ploegen bijzonder groot te noemen.

Hein Vanhaezebrouck hoorde de voorbije weken opnieuw krasse statements van en over RSC Anderlecht en hoedde zich toen al. Nu gaat hij daar na de nederlaag tegen Club Brugge nog eens veel dieper op in allemaal.

Klassenverschil tussen Club Brugge en RSC Anderlecht te groot

"Wat ik voor de wedstrijd en achteraf weer allemaal hoorde… Anderlecht moet derde worden, zeiden ze. In godsnaam, het staat zesde hè, en dat in een jaar zonder ­Europees voetbal. De afstand met de derde is zeven punten, 6,5 om juist te zijn. Ik zou pleiten voor wat meer bescheidenheid, want dat zorgt meestal ook voor resultaten."

Lees ook... 🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst›

"Het kwam naar Club om even een resultaat neer te zetten. Mogelijk had die 2-2 in de reguliere competitie er iets mee te maken. Maar ondanks de hosanna na die wedstrijd vond ik paars-wit toen ook matig. Het klassenverschil is te groot", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.