Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
Datum: 06/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1
LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?
Foto: © photonews

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Voor beide ploegen is een sterke start in de Champions' Play-offs cruciaal.

Blauw-zwart wil meteen druk zetten op leider Union Saint-Gilloise, dat zijn campagne al met een overwinning op gang trapte. “De intensiteit en de motivatie zullen heel groot zijn. Het blijft Club tegen Anderlecht”, benadrukte coach Ivan Leko.

Opvallend: Club kon dit seizoen nog niet winnen van zijn grote rivaal. Het pakte slechts 1 op 6 en stond zelfs nog geen seconde op voorsprong tegen Anderlecht, dat eerder won in Brussel en een punt pakte in Brugge.

Bij paars-wit is het vertrouwen dan ook aanwezig. De Brusselaars sukkelden weliswaar nipt als laatste in de play-offs, maar staan door de halvering van de punten op amper één punt van KAA Gent. “We zijn hier niet om een figurantenrol te spelen”, gaf coach Jérémy Taravel aan.

Nicolo Tresoldi scoorde al vijf thuismatchen op rij

Club rekent intussen op zijn sterkhouders om het verschil te maken. Hans Vanaken is opnieuw fit, terwijl Simon Mignolet mogelijk zijn laatste titel wil pakken. “Hopelijk kunnen we hem aan de titel helpen, want hij is een van de beste keepers ooit in België”, aldus Leko.


Daarnaast is er nog de vorm van Nicolo Tresoldi, die in bloedvorm verkeert en al vijf thuiswedstrijden op rij scoorde. De grote vraag blijft: kan Club deze keer wél op voorsprong komen tegen Anderlecht en zo zijn titelambities kracht bijzetten?

Prono Club Brugge - Anderlecht

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
88.08% 8.46% 3.46%
Populairste
2-1
(77x)		 3-1
(60x)		 2-0
(57x)

Vergelijking Club Brugge - Anderlecht

Positie

2
6

Punten

32
22

Onderlinge duels gewonnen

30
29
27
08/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 Club Brugge Club Brugge
27/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
07/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Club Brugge Club Brugge
02/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
22/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
26/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
14/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
19/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
31/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 Club Brugge Club Brugge
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
28/08 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Club Brugge Club Brugge
04/10 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
16/11 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
16/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
11/02 13:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
26/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
21/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
10/12 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 Club Brugge Club Brugge
27/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
Nathan De Cat vergeleken met Club Brugge-icoon: "Ik begrijp het wel"

02/04 13

De vergelijking tussen Nathan De Cat en Jan Ceulemans duikt steeds vaker op. Analist Franky Van der Elst zag gelijkenissen in hun spel en houding: "Die lichaamstaal en mani...

Of en wanneer zien we Schreuder bij Anderlecht? Coach legt de 'flirt' met paars-wit uit

03/04

De ex-coach van Club Brugge stond dicht bij een grote terugkeer naar België, bij rivaal Anderlecht. Maar zijn club Al-Diraiyah stak daar een stokje voor. De Nederlander wil...

Club Brugge wil zich niet opnieuw laten vangen door Anderlecht: Ivan Leko ziet één groot gevaar

03/04

Zoals elk jaar is Club Brugge een van de grote titelfavorieten in deze Play-offs. Ivan Leko wil sterk beginnen tegen Anderlecht.

Jérémy Taravel heeft één grote missie bij Anderlecht en put uit eigen ervaring tegen Bayern München

04/04

Jérémy Taravel is nog maar twee maanden hoofdcoach van RSC Anderlecht, maar probeert intussen duidelijk zijn stempel te drukken. De Fransman ziet vooral vooruitgang in de i...

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

05/04

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Voor Hans Vanaken blijft de titel het hoofddoel, al weigert hij om een ander scenari...

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

05/04 3

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. In de selectie van Ivan Leko vallen meteen enkele opvallende wijzigingen op, met Han...

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

05/04

Simon Mignolet stopt na dit seizoen als profvoetballer, maar verdwijnt niet uit het voetbal. De doelman van Club Brugge begint straks aan een nieuwe rol, en dat stemt ook F...

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

06:30

Club Brugge begint maandag aan de Champions' Play-offs met een topper tegen Anderlecht. Na de zege van Union SG voelen de Bruggelingen meteen de druk oplopen in de titelstr...

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28

Om 13u30 staat in het Jan Breydelstadion de klassieker tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op het programma. Voor beide ploegen is een sterke start in de Champions' Play-o...

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
