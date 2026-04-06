Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

KAA Gent leek een eerste stap te zetten richting Europees voetbal. Het venijn zat echter in de staart, want in minuut 96 konden De Kakkers alsnog gelijkmaken en hun eerste puntje in de Champions' Play-offs ooit pakken.

KAA Gent en KV Mechelen sloten speeldag 1 van de play-offs af in de vooravond van paasmaandag. Onder een lekker lentezonnetje - uw redacteur ging met de fiets naar het stadion, net als vele supporters - was dat toch een match om naar uit te kijken.

Zeker gezien het feit dat RSC Anderlecht eerder op de maandag had verloren in Brugge. Wie won, kon al meteen een stapje zetten richting de top-4, een kloofje slaan met de tegenstander en Anderlecht én schuchter naar boven kijken richting STVV op plaats drie.

KAA Gent en KV Mechelen konden slagje slaan in Champions' Play-offs

KAA Gent en KV Mechelen wilden dus uitpakken met een knappe overwinning om de Champions' Play-offs te starten. De Vlieger was geschorst bij de thuisploeg en werd vervangen door Kadri. Die zou ook zijn verdedigend werk moeten doen, zoals Rik De Mil vooraf aangaf.

Hammar en Servais kwamen dan weer terug bij de bezoekers, waardoor Bafdili en Konaté naar de bank werden verwezen door Fred Vanderbiest. Malinwa wilde stevig aan de wedstrijd beginnen en deed dat ook, maar van Brederode vergat balverlies van Gent af te straffen.

Max Dean zet KAA Gent op voorsprong tegen Mechelen, venijn in de staart

Aan de overkant was het wél meteen raak. Skoras met de gemeten voorzet door de beentjes, Dean kon aan de tweede paal van dichtbij tegen de touwen drukken: 1-0. Bij de rust was dat een krappe, maar verdiende voorsprong - de 2-0 kwam dichterbij dan de gelijkmaker.





Een heel ander spelbeeld na de pauze. Mechelen wilde dominanter zijn en dat leverde toch ook wel wat kansen op. Davy Roef hield de nul op het bord met knappe reddingen op Boersma en van Brederode en was ook bij de pinken op een uithaal van Servais, terwijl Raman een dot van een kans de nek omwrong.

Ook Kadri kwam zijn doelman een keertje bijspringen - dat die krampen had na zeventig minuten was veelzeggend en eigenlijk een compliment voor de spelmaker. De Buffalo's zagen af, maar leken te gaan overleven. Tot in minuut 96 de bal voor Bill Antonio kwam en die alsnog een puntje redde voor een gretig Malinwa.