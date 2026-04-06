KAA Gent KAA Gent
1-1
KV Mechelen KV Mechelen
gntKAA Gent
kvmKV Mechelen
(Michal Skoras) Max Dean 15'
1-0
1-1
90+5' Bill Antonio (Mathis Servais)
Datum: 06/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1
Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent
Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent
Foto: © photonews

KAA Gent leek een eerste stap te zetten richting Europees voetbal. Het venijn zat echter in de staart, want in minuut 96 konden De Kakkers alsnog gelijkmaken en hun eerste puntje in de Champions' Play-offs ooit pakken.

KAA Gent en KV Mechelen sloten speeldag 1 van de play-offs af in de vooravond van paasmaandag. Onder een lekker lentezonnetje - uw redacteur ging met de fiets naar het stadion, net als vele supporters - was dat toch een match om naar uit te kijken.

Zeker gezien het feit dat RSC Anderlecht eerder op de maandag had verloren in Brugge. Wie won, kon al meteen een stapje zetten richting de top-4, een kloofje slaan met de tegenstander en Anderlecht én schuchter naar boven kijken richting STVV op plaats drie.

KAA Gent en KV Mechelen konden slagje slaan in Champions' Play-offs

KAA Gent en KV Mechelen wilden dus uitpakken met een knappe overwinning om de Champions' Play-offs te starten. De Vlieger was geschorst bij de thuisploeg en werd vervangen door Kadri. Die zou ook zijn verdedigend werk moeten doen, zoals Rik De Mil vooraf aangaf.

Hammar en Servais kwamen dan weer terug bij de bezoekers, waardoor Bafdili en Konaté naar de bank werden verwezen door Fred Vanderbiest. Malinwa wilde stevig aan de wedstrijd beginnen en deed dat ook, maar van Brederode vergat balverlies van Gent af te straffen.

Max Dean zet KAA Gent op voorsprong tegen Mechelen, venijn in de staart

Aan de overkant was het wél meteen raak. Skoras met de gemeten voorzet door de beentjes, Dean kon aan de tweede paal van dichtbij tegen de touwen drukken: 1-0. Bij de rust was dat een krappe, maar verdiende voorsprong - de 2-0 kwam dichterbij dan de gelijkmaker.

Een heel ander spelbeeld na de pauze. Mechelen wilde dominanter zijn en dat leverde toch ook wel wat kansen op. Davy Roef hield de nul op het bord met knappe reddingen op Boersma en van Brederode en was ook bij de pinken op een uithaal van Servais, terwijl Raman een dot van een kans de nek omwrong.

Ook Kadri kwam zijn doelman een keertje bijspringen - dat die krampen had na zeventig minuten was veelzeggend en eigenlijk een compliment voor de spelmaker. De Buffalo's zagen af, maar leken te gaan overleven. Tot in minuut 96 de bal voor Bill Antonio kwam en die alsnog een puntje redde voor een gretig Malinwa.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 4
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/21 (38.1%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hashioka Daiki 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Skoras Michal A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 67' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/21 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Dean Max  90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 19' 6.4 -
Meer statistieken
Delorge Mathias 0'  
Duverne Jean-Kevin 0' 6.6  
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Goore Hyllarion 23' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vernemmen Hannes 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 80/85 (94.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 79/83 (95.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 77/87 (88.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Servais Mathis A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 45' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Mrabti Kerim 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Raman Benito 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 0' 6.3  
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Antonio Bill 45' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef KAA Gent - KV Mechelen
Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31

KAA Gent leek een eerste stap te zetten richting Europees voetbal. Het venijn zat echter in de staart, want in minuut 96 konden De Kakkers alsnog gelijkmaken en hun eerste ...

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

21:20

KAA Gent leek maandagavond op weg naar een zuinige zege tegen KV Mechelen, maar kreeg diep in de extra tijd alsnog een zure mokerslag te verwerken. Verder viel ook Goore ui...

Vooraf

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45

KAA Gent en KV Mechelen sluiten op maandagavond speeldag 1 van de Champions' Play-offs af met meteen een belangrijk duel voor beide ploegen. De vierde plaats staat meteen o...

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved