Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Fred Vanderbiest verscheen op zijn paasbest in de Planet Group Arena. In minuut 96 kon hij nog een puntje pakken op bezoek bij KAA Gent. En zo zijn de Champions' Play-offs toch degelijk tot goed begonnen voor Malinwa.

Fred Vanderbiest sprak na de 1-1 tegen KAA Gent over een terecht gelijkspel. Gezien het verloop van de wedstrijd was hij blij met het late punt, al had zijn team in de tweede helft wel vier goede kansen volgens de coach.

"Het is jammer dat we niet vroeger de gelijkmaker maakten, want dan kunnen we er misschien nog wel op en over gaan. Maar alles bij elkaar is een gelijkspel misschien terecht. Een goede intrede in play-off 1 en een goede meevaller voor ons."

De sfeer bij Mechelen is goed - ze hebben dan ook hard gevochten om dit seizoen eindelijk eens die top-6 te halen en vast te houden. En dus kunnen er ook wel wat grapjes af. "Wat we in de kleedkamer tegen elkaar zeiden?"

Fred Vanderbiest pleit voor realisme bij KV Mechelen

"Dat als we op verplaatsing een puntje pakken en thuis winnen, we er niet ver af gaan zijn." 20 op 30 in de Champions' Play-offs? Het zou héél mooi zijn voor KV Mechelen, maar Vanderbiest beseft ook wel dat dat niet realistisch is.

"In de thuiswedstrijden tegen Gent, Anderlecht en STVV: daar zullen we het moeten doen. Tegen de andere ploegen zal het iets moeilijker zijn, dat zijn teams van een ander kaliber. We willen het onderste uit de kan halen, maar met realistische doelstellingen."