Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

KAA Gent leek op weg naar een deugddoende en belangrijke driepunter om de Champions' Play-offs mee te starten, maar in het slot van de wedstrijd liep het alsnog verkeerd. De late gelijkmaker van Bill Antonio was dan ook pijnlijk te noemen.

"Alles bij elkaar is dit een logische uitslag", opende Rik De Mil zijn analyse in de Planet Group Arena. "In de eerste helft waren we goed en hadden we Mechelen onder controle. We hadden absoluut een tweede doelpunt kunnen en moeten maken."

"Op dit niveau moet je kansen afwerken. Met twee goals bij de rust was het voor hen veel moeilijker geweest. De tweede helft was voor ons te weinig, we konden geen druk meer zetten, ons balbezit was minder dan in de eerste helft."

Slotsom: "Het is logisch dat gelijkspel. Wij hadden de eerste helft, Mechelen had de tweede helft. Het is zonde om het op het einde binnen te krijgen, maar 1-1 is de juiste uitslag, al is het natuurlijk jammer dat we het resultaat niet konden vasthouden."

"Of ik me zorgen maak? Het maakt me niet blij, maar het zijn geen zorgen. Het zijn momenten om van te leren en beter van te worden. We moeten de eerste helft meenemen, want in de tweede helft waren we niet met elf op niveau."

Een gevoel dat ook leefde bij de spelers, bij monde van Davy Roef onder meer: "Ongelooflijk zuur dat het nog 1-1 wordt. Als je het zo lang kan vasthouden, dan wil je het volledig rondmaken. Dit is heel zuur, we geven twee punten weg. Het is pijnlijk, want ik wilde mijn steentje bijdragen met een clean sheet."

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

