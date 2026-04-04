Datum: 04/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1
Zonder veel spektakel: vreemd doelpunt maakt het verschil tussen Union SG en STVV
Zonder veel spektakel: vreemd doelpunt maakt het verschil tussen Union SG en STVV
Union SG is de Champions' Play-offs gestart met een zuinige maar verdiende overwinning tegen STVV. De Brusselaars namen na rust het commando helemaal over en slaan zo meteen een eerste kloofje.

Union en STVV keken elkaar zaterdagavond in de ogen om de Champions' Play-offs op gang te trappen. Bij de thuisploeg ontbrak Kamiel Van De Perre, wat toch een verrassing was. Scherpen nam weer plaats tussen de palen ten koste van Vic Chambaere, terwijl STVV met dezelfde elf speelde als tijdens de laatste wedstrijd van de reguliere competitie.

De wedstrijd begon redelijk rustig en zoals verwacht: veel balbezit van STVV met Union dat zijn momenten probeerde te nemen. De Brusselaars kregen al snel een grote kans met El Hadj, maar konden de poging niet verzilveren.

De Truienaars hadden de wedstrijd goed in handen, maar hadden moeite met het versieren van kansen. Union begon zo'n tien minuten voor het einde van de eerste helft wat meer door te duwen, maar slaagde er niet in om nog een voorsprong af te dwingen voor rust.

Na de pauze kwam Union als beste ploeg uit de kleedkamers. Het was even overleven voor de bezoekers, die niet meer het niveau van hun wedstrijdbegin leken te halen. Op het uur liep het dan toch mis voor hen.

Een voorzet van Guilherme Smith werd door niemand aangeraakt, waardoor het leer zo in doel verdween. Op die manier was het toch een bijzonder doelpunt, waar beter op verdedigd had kunnen worden.

Geen schot op doel voor STVV

In de tweede helft had STVV eigenlijk bijzonder weinig te zeggen. De Truienaars konden uiteindelijk zelfs geen enkele keer op doel trappen, waardoor ze op geen enkele moment aanspraak maakten op punten.

Union begint zo meteen sterk aan de Champions' Play-offs en sluit speeldag 1 af als leider met 36 punten. De eerste achtervolger, Club Brugge, telt 32 punten en speelt maandag tegen Anderlecht. STVV blijft voorlopig derde in het klassement met 29 eenheden.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 7.9 1
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 7.8 2
  • Nauwkeurige passes: 63/68 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 7.5 1
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 82' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem   90' 7.2 3
  • Nauwkeurige passes: 62/66 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 90' 6.6 2
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.6 1
  • Nauwkeurige passes: 34/46 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.7 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 72' 6.2 2
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Zeneli Besfort 82' 6.3 2
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 8' 6.8  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 18' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0' 6.9  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
François Guillaume 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Patris Louis 8' 7.0  
Meer statistieken
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.9 8
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 6.9 8
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.6 9
  • Nauwkeurige passes: 59/67 (88.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   69' 7.0 8
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 90' 6.6 8
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 79' 5.9 7
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 68' 5.8 6
  • Nauwkeurige passes: 21/32 (65.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 79' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 90' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 25/39 (64.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Goto Keisuke 90' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Delpupo Isaias 0'  
Coppens Jo 0'  
Merlen Ryan 11' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Musliu Visar 21' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 11' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 22' 6.3 -
Meer statistieken
Herbeleef Union SG - STVV
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

05/04 57

In de opener van de Champions' Play-offs heeft leider Union STVV over de knie gelegd. Bij STVV en Club Brugge zullen ze misschien wel vinden dat er een strafschop moest gef...

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

05/04 7

Union SG is zijn Champions' Play-offs begonnen met een zege tegen STVV. Achteraf was er wel wat te doen over een fase in de grote rechthoek van Union SG, waar De Kanaries e...

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

05/04 3

Union Saint-Gilloise is aan de Champions' play-offs begonnen met een zege tegen Sint-Truiden. Maar er was ook meteen commotie. Volgens de Kanaries had er een strafschop gef...

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

05/04 23

Union SG is de Champions' Play-offs begonnen met een nipte zege tegen STVV, maar na afloop ging het vooral over een fel besproken fase in het strafschopgebied van de Brusse...

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

05/04 19

STVV voelde zich in Brussel zwaar benadeeld na een fel besproken fase in het strafschopgebied van Union. Wouter Vrancken kon er na afloop met zijn hoofd niet bij dat er gee...

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

05/04

Union Saint-Gilloise heeft gedaan wat het moest doen tegen STVV en is zo op ideale wijze aan de play-offs begonnen. David Hubert toonde zich tevreden over de collectieve pr...

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
