Zonder veel spektakel: vreemd doelpunt maakt het verschil tussen Union SG en STVV

Union SG is de Champions' Play-offs gestart met een zuinige maar verdiende overwinning tegen STVV. De Brusselaars namen na rust het commando helemaal over en slaan zo meteen een eerste kloofje.

Union en STVV keken elkaar zaterdagavond in de ogen om de Champions' Play-offs op gang te trappen. Bij de thuisploeg ontbrak Kamiel Van De Perre, wat toch een verrassing was. Scherpen nam weer plaats tussen de palen ten koste van Vic Chambaere, terwijl STVV met dezelfde elf speelde als tijdens de laatste wedstrijd van de reguliere competitie.

De wedstrijd begon redelijk rustig en zoals verwacht: veel balbezit van STVV met Union dat zijn momenten probeerde te nemen. De Brusselaars kregen al snel een grote kans met El Hadj, maar konden de poging niet verzilveren.

De Truienaars hadden de wedstrijd goed in handen, maar hadden moeite met het versieren van kansen. Union begon zo'n tien minuten voor het einde van de eerste helft wat meer door te duwen, maar slaagde er niet in om nog een voorsprong af te dwingen voor rust.

Na de pauze kwam Union als beste ploeg uit de kleedkamers. Het was even overleven voor de bezoekers, die niet meer het niveau van hun wedstrijdbegin leken te halen. Op het uur liep het dan toch mis voor hen.

Een voorzet van Guilherme Smith werd door niemand aangeraakt, waardoor het leer zo in doel verdween. Op die manier was het toch een bijzonder doelpunt, waar beter op verdedigd had kunnen worden.





Geen schot op doel voor STVV

In de tweede helft had STVV eigenlijk bijzonder weinig te zeggen. De Truienaars konden uiteindelijk zelfs geen enkele keer op doel trappen, waardoor ze op geen enkele moment aanspraak maakten op punten.

Union begint zo meteen sterk aan de Champions' Play-offs en sluit speeldag 1 af als leider met 36 punten. De eerste achtervolger, Club Brugge, telt 32 punten en speelt maandag tegen Anderlecht. STVV blijft voorlopig derde in het klassement met 29 eenheden.