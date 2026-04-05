Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Union SG is zijn Champions' Play-offs begonnen met een zege tegen STVV. Achteraf was er wel wat te doen over een fase in de grote rechthoek van Union SG, waar De Kanaries een strafschop wilden. En niet kregen. Ook coach Wouter Vrancken had er wel wat over te zeggen.

Op beelden van DAZN is te zien dat Sint-Truiden in deze wedstrijd mogelijk wel een strafschop kon claimen. Vanuit een bepaald camerastandpunt lijkt het er immers toch sterk op dat Matsuzawa door Mac Allister gewoonweg onderuit werd gelopen.

Matsuzawa, misschien wel de beste invaller uit de Jupiler Pro League, werd aangespeeld en vervolgens uit evenwicht gebracht. Mac Allister zal het mogelijk geen zware overtreding vinden, maar er kan gerust geoordeeld worden dat Matsuzawa een ferme beuk moest incasseren.

Ook de supporters laten zien duidelijk uit over de zaak: er kan voor gefloten worden. En Wouter Vrancken? Die is formeel: de bal had op de stip gemoeten. "Als we hierover gaan beginnen twijfelen, dan wordt het moeilijk."

Wouter Vrancken gaat stevig uit zijn plaat op speeldag 1 in Champions' Play-offs

"Op deze manier gaan we mentaal héél sterk moeten zijn om resultaten te halen in de Champions' Play-offs. Ik heb veel goede dingen gezien van mijn jongens, het is spijtig dat ze zo geflikt zijn", aldus een strenge Wouter Vrancken.



"Er staat er hier eentje op het veld én ze zitten met drie in Tubeke. Dat zijn toch veel mensen die de fase gezien hebben. Het is gewoon zuiver penalty. Het is heel vreemd", ging hij volledig los voor de camera's van DAZN.