🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

In de opener van de Champions' Play-offs heeft leider Union STVV over de knie gelegd. Bij STVV en Club Brugge zullen ze misschien wel vinden dat er een strafschop moest gefloten worden.

De betrokkenheid van STVV spreekt voor zich, maar voor Club Brugge was het natuurlijk ook belangrijk geweest als de Kanaries een puntje hadden kunnen sprokkelen in het Dudenpark. Door de overwinning van Union wordt Club Brugge onmiddellijk onder druk gezet. Blauw-zwart mag op paasmaandag niets laten liggen tegen Anderlecht.

Het is helemaal geen verrassing dat het zaterdagavond in Brussel geëindigd is op een nipte overwinning voor Union. Het is niet de ploeg dat zijn fans in de thuismatchen vaak verwent met sprankelend voetbal, maar Union heeft het wel tot een kunst verheven om de nul te houden. Daar slaagden de Unionisten nog maar eens in.

Doelpunt Guilherme levert Union zege op

Het doelpunt van Guilherme even voorbij het uur leverde dus drie punten op. Op beelden van DAZN is echter te zien dat Sint-Truiden in deze wedstrijd mogelijk wel een strafschop kon claimen. Vanuit een bepaald camerastandpunt lijkt het er immers toch sterk op dat Matsuzawa door Mac Allister gewoonweg onderuit werd gelopen.

De fase speelde zich alleszins af in de rechthoek van Union. Matsuzawa, misschien wel de beste invaller uit de Jupiler Pro League, werd aangespeeld en vervolgens uit evenwicht gebracht. Mac Allister zal het mogelijk geen zware overtreding vinden, maar er kan gerust geoordeeld worden dat Matsuzawa een ferme beuk moest incasseren.



Union overleeft en spelleiding laat begaan

Met Schoofs en Burgess als omstaanders volgde daarna gebikkel om de bal en Union overleefde. De spelleiding gaf geen krimp. Laat gerust uw mening achter in de reacties: had Sint-Truiden een strafschop moeten krijgen?