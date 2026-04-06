Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Anouar Ait El Hadj en Union Saint-Gilloise hebben hun werk gedaan door Sint-Truiden te verslaan bij de start van de Champions' Play-offs. Met hoeveel punten voorsprong op Club Brugge sluiten ze dit paasweekend af?

"Het zijn drie heel belangrijke punten. Zo beginnen is heel goed voor het vertrouwen. De wedstrijd was in de eerste twintig minuten moeilijk. Sint-Truiden voerde zijn tactiek goed uit en bracht ons op bepaalde momenten wat uit evenwicht. Maar in de tweede helft konden we hen pijn doen en de opening vinden. Het is een heel mooie overwinning", legt Anouar Ait El Hadj uit aan onze microfoon.

Union wist het tempo op te drijven. "Wat er veranderde? Onze pressing. In het begin van de match kwamen we vaak te laat. We hebben dat kunnen oplossen door hoger te gaan staan, vooral met onze wingbacks, die de bovenhand namen op die van Sint-Truiden. Ons doelpunt kwam trouwens daaruit voort. We wonnen de eerste en tweede ballen. Ik wist dat Sint-Truiden een valstrik kon worden. Chapeau voor hen: het is een heel sterke ploeg, die goed voetbal brengt, zelfs in de Champions’ Play-offs."

Toch bibberden de Brusselaars nog bij die erg betwiste tussenkomst van Kevin Mac Allister in de zestien aan het einde van de wedstrijd. "Natuurlijk schrik je daarvan, zeker op zo’n moment in de match. Maar ik denk dat de speler van Sint-Truiden te makkelijk is gaan liggen. Het was geen penalty. Al moeten we wel opletten met dat soort fases. We kregen kansen om de 2-0 te maken, daar moeten we aan werken."

Union blijft trouw aan zijn waarden

"We wisten dat het vandaag een finale was. Met de beker erbij hadden we elf finales te spelen. Daar blijven er nog tien van over. We bekijken het match per match. We focussen niet op de anderen, maar op onszelf", vervolgt Ait El Hadj.

De voormalige Anderlecht-speler zal de topper wel bekijken. "Natuurlijk. Ik hou van voetbal, dus ik ga kijken. Ik zal ook naar Gent - Mechelen kijken, we gaan onze tegenstanders goed analyseren. Maar daarom ga ik nog geen motiverende berichtjes sturen naar Anderlecht-spelers die ik ken. We zullen wel zien hoe die match verloopt, maar in de eerste plaats moeten we ons op onszelf concentreren."



Dat is net het mooie aan de Play-offs: met die overwinning heeft Union vier punten voorsprong genomen op Club Brugge, dat onder druk staat tegen Sporting. Volgend weekend is de situatie omgekeerd: Blauw-Zwart komt dan eerst in actie, op bezoek bij Sint-Truiden, vooraleer Union naar Mechelen trekt.