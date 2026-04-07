"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische arbitrage beleefde geen sterk openingsweekend in de play-offs. Vooral na Union-STVV laaide de discussie hoog op, door een niet gefloten strafschop na een duidelijke duw van Mac Allister.

Het eerste weekend van de play-offs was niet meteen het beste weekend voor de Belgische arbitrage. Verre van eigenlijk. In verschillende wedstrijden stond de ref of de VAR centraal na een discutabele beslissing.

Bij Union-STVV viel één moment vooral op: Mac Allister gaf Matsuzawa in het eigen strafschopgebied een ferme beuk in de rug. De Kanarie ging logischerwijs neer, maar er werd geen strafschop voor gegeven. 

Marc Delire ziet Union en Club bevoordeeld worden

De VAR kwam ook niet tussenbeide, waar velen het moeilijk mee hebben. De fase werd ook besproken bij het Waalse programma Dans le Vestiaire van RTL. "Als je exact dezelfde fout hebt in Dender of in La Louvière, dan wordt die gewoon gefloten", zei analist Marc Delire.

Hij ging zelfs nog verder. "Het is hallucinant. Union is een topclub geworden omdat zulke enorme en duidelijke penalty’s niet meer tegen hen gefloten worden", stelt hij. Delire is bijzonder hard voor de arbitrage.


"Zo is het nu eenmaal, het is altijd zo geweest. Op dit moment worden Brugge en Union bevoordeeld", besluit Delire. "Dat is een beetje het prestige dat begint mee te spelen", sluit Damien Marcq hem bij zich aan.

17 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Union SG

Meer nieuws

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

09:30
Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

09:00
1
Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

08:40
Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

08:20
5
Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

07:40
Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

07:20
14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

08:00
Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

06:00
1
STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

20:00
Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel?

05:30
Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

23:30
Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

06:30
Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

23:00
Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

18:40
Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

22:15
5
Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

22:30
KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

21:20
4
🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

22:00
Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

21:40
5
Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

20:40
Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

21:00
Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

19:40
2
Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

20:24
Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
3
🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

19:20
Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig Analyse

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig

19:00
1
Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

17:45
1
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

17:40
3
🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

18:20
Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
1
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

16:45
4
Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

17:57
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

17:00
6
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

16:20
3
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Goro Goro over Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn" wilmabar123 wilmabar123 over "Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage Goro Goro over Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?" franchi franchi over Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen" Looboo Looboo over Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid ontleder ontleder ontleder ontleder over KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden storfstievel storfstievel over Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig wolfskin wolfskin over Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" El Pulga El Pulga over Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved