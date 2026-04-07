"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

De Belgische arbitrage beleefde geen sterk openingsweekend in de play-offs. Vooral na Union-STVV laaide de discussie hoog op, door een niet gefloten strafschop na een duidelijke duw van Mac Allister.

Het eerste weekend van de play-offs was niet meteen het beste weekend voor de Belgische arbitrage. Verre van eigenlijk. In verschillende wedstrijden stond de ref of de VAR centraal na een discutabele beslissing.

Bij Union-STVV viel één moment vooral op: Mac Allister gaf Matsuzawa in het eigen strafschopgebied een ferme beuk in de rug. De Kanarie ging logischerwijs neer, maar er werd geen strafschop voor gegeven.

Marc Delire ziet Union en Club bevoordeeld worden

De VAR kwam ook niet tussenbeide, waar velen het moeilijk mee hebben. De fase werd ook besproken bij het Waalse programma Dans le Vestiaire van RTL. "Als je exact dezelfde fout hebt in Dender of in La Louvière, dan wordt die gewoon gefloten", zei analist Marc Delire.

Hij ging zelfs nog verder. "Het is hallucinant. Union is een topclub geworden omdat zulke enorme en duidelijke penalty’s niet meer tegen hen gefloten worden", stelt hij. Delire is bijzonder hard voor de arbitrage.



"Zo is het nu eenmaal, het is altijd zo geweest. Op dit moment worden Brugge en Union bevoordeeld", besluit Delire. "Dat is een beetje het prestige dat begint mee te spelen", sluit Damien Marcq hem bij zich aan.