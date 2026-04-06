Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

Johan Walckiers
Johan Walckiers
| 1 reacties
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérémy Taravel spaarde zijn spelers niet na de 4-2-nederlaag van Anderlecht tegen Club Brugge. Die eerste helft was schabouwelijk en dat werkte de paars-witte trainer stevig op de zenuwen.

Anderlecht kwam er zelfs gewoon niet aan te pas. “We wisten dat Brugge veel druk ging zetten, maar we waren veel te passief en verloren bijna alle duels”, analyseerde Taravel. “Die eerste helft is voor mij onaanvaardbaar.”

Paars-wit kwam nauwelijks in het stuk voor en keek bij de rust al tegen een 3-0-achterstand aan. “We wonnen geen tweede ballen en moesten vooral overleven. Met 3-0 had je eigenlijk niets te zeggen.”

Anderlecht werkte deze voorbije weken aan bepaalde problemen, maar die blijven toch weerkeren. “We slikken opnieuw een doelpunt op een stilstaande fase, dat komt te vaak terug”, klonk het kritisch.

Mario Stroeykens maakte groot verschil in de tweede helft

Na de pauze zag de Fransman wel een ander Anderlecht. “We hebben meer energie gebracht, meer pressing gezet en hen hun voetbal niet meer laten spelen. Dan zie je dat we wel kwaliteit hebben met de bal.”

Een belangrijke rol daarin was weggelegd voor Mario Stroeykens. “Hij heeft het verschil gemaakt in het middenveld. We weten dat onze bank belangrijk is.”

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Taravel wil dan ook vooral vooruitkijken. “We moeten die eerste helft analyseren, maar ook snel vergeten. We moeten bouwen op die tweede helft, want daar hebben we getoond dat we het verschil kunnen maken.”
 

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke avond in Brugge

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke avond in Brugge

17:00
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

16:20
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30
Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

16:02
2
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

14:20
Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

15:30
1
Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

15:00
1
Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

14:00
Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

13:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00
De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

11:40
2
Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
9
LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28
Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

Club Brugge-coach Ivan Leko spreekt zich duidelijk uit over de titelstrijd

06:30
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

08:40
6
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
1
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

13:02
Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

09:30
3
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

11:00
1
Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

08:00
KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

09:00
2
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

05/04
3
🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

08:20
1
Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

07:00
"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

"Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi

07:40
2
De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

De sommen die Ronaldo, Messi, Mbappé en Vinicius ontvangen voor LEGO-reclame zijn immens

07:20
1
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

05/04
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
5
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" ontleder ontleder ontleder ontleder over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 TatstOn TatstOn over Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge TatstOn TatstOn over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over 🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is Jimmmmm Jimmmmm over Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp JaKu JaKu over Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie poestexas poestexas over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws JaKu JaKu over Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved