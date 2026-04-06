Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

Jérémy Taravel spaarde zijn spelers niet na de 4-2-nederlaag van Anderlecht tegen Club Brugge. Die eerste helft was schabouwelijk en dat werkte de paars-witte trainer stevig op de zenuwen.

Anderlecht kwam er zelfs gewoon niet aan te pas. “We wisten dat Brugge veel druk ging zetten, maar we waren veel te passief en verloren bijna alle duels”, analyseerde Taravel. “Die eerste helft is voor mij onaanvaardbaar.”

Paars-wit kwam nauwelijks in het stuk voor en keek bij de rust al tegen een 3-0-achterstand aan. “We wonnen geen tweede ballen en moesten vooral overleven. Met 3-0 had je eigenlijk niets te zeggen.”

Anderlecht werkte deze voorbije weken aan bepaalde problemen, maar die blijven toch weerkeren. “We slikken opnieuw een doelpunt op een stilstaande fase, dat komt te vaak terug”, klonk het kritisch.

Mario Stroeykens maakte groot verschil in de tweede helft

Na de pauze zag de Fransman wel een ander Anderlecht. “We hebben meer energie gebracht, meer pressing gezet en hen hun voetbal niet meer laten spelen. Dan zie je dat we wel kwaliteit hebben met de bal.”

Een belangrijke rol daarin was weggelegd voor Mario Stroeykens. “Hij heeft het verschil gemaakt in het middenveld. We weten dat onze bank belangrijk is.”



Taravel wil dan ook vooral vooruitkijken. “We moeten die eerste helft analyseren, maar ook snel vergeten. We moeten bouwen op die tweede helft, want daar hebben we getoond dat we het verschil kunnen maken.”

