14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

Een opvallend verhaal uit de strafschoppenreeks tussen Bosnië-Herzegovina en Italië zorgt voor heel wat ophef. De Bosniërs wonnen de penaltyserie foutloos en plaatsten zich zo voor het WK, maar achter de schermen speelde zich een opmerkelijke scène af.

De hoofdrol is weggelegd voor de 14-jarige ballenjongen Afan Cizmic, een jonge spits van een lokale amateurclub. Tijdens de zenuwslopende strafschoppenreeks merkte hij iets bijzonders op bij Gianluigi Donnarumma. Uit het handdoekje van de doelman stak een papiertje met cruciale informatie.

Zonder aarzelen greep de tiener zijn kans. Hij nam het briefje weg en verstopte het, waardoor Donnarumma zijn voorbereide informatie over de strafschopnemers niet meer kon raadplegen. “Hij zocht overal, maar kon het niet meer vinden”, klonk het achteraf.

Het bleek een gouden zet, want Nikola Vasilj en zijn ploegmaats bleven foutloos vanaf de stip. Italië stond zo plots met lege handen, terwijl Bosnië het WK-ticket veiligstelde.

Opvallend: Donnarumma probeerde zelf ook het briefje van zijn tegenstander te bemachtigen, maar zonder succes. “Hij wilde het zelfs kapotscheuren”, vertelde Vasilj. De Bosniërs waren echter voorbereid en hadden een reserve-exemplaar klaarliggen.

In Bosnië groeit Afan intussen uit tot een ware volksheld. Er gaan zelfs stemmen op om hem mee te nemen naar het WK als mascotte. Eén ding is zeker: doelmannen zullen hun geheime notities voortaan nét iets beter bewaken.



