'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge bereidt zich voor op het tijdperk na Simon Mignolet en verkent verschillende pistes onder de lat. Koen Casteels zal het al zeker niet worden en dus wordt nu ook gekeken naar ... Jari De Busser.

Er wordt een hoofdstuk afgesloten bij Club Brugge, waar Simon Mignolet zijn afscheid na dit seizoen heeft aangekondigd. Na zeven jaar als sluitstuk bij blauw-zwart laat de ex-Rode Duivel een leegte achter onder de lat.

Koen Casteels zegt neen, Jari De Busser als alternatief?

Nordin Jackers wil daar uiteraard van profiteren om eindelijk nummer één te worden, maar het staat vast dat Club hem een nieuwe concurrent zal zoeken. Zo werd er bij Koen Casteels al eens gepolst, maar hij zou intussen al bedankt hebben.

Een nieuwe naam die vervolgens opdook is die van Jari De Busser. De gewezen goalie van KAA Gent en Lierse speelt bij de Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Vorig jaar won hij nog de Beker van Nederland - De Busser was de held in de strafschoppenreeks.

Jari De Busser moet drie miljoen euro kosten

In Nederland klinkt het dat De Busser zo'n drie miljoen euro zou moeten kosten om te worden aangekocht door Club Brugge. Zeker geen onoverkomelijk bedrag, zoveel is nu al duidelijk. Slaat Club Brugge meteen toe?

Op die manier zouden ze ook meteen RSC Anderlecht en andere Belgische geïnteresseerden een hak kunnen zetten. De Busser zelf zag een terugkeer naar België zeker zitten, maar ook Nederlandse topclubs willen hem.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Jari De Busser

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 29
PSV PSV 4-3 Utrecht Utrecht
Telstar Telstar 0-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Excelsior Excelsior 0-2 NEC NEC
Ajax Ajax 1-2 FC Twente FC Twente
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 5-0 Zwolle Zwolle
Heerenveen Heerenveen 4-1 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 0-0 Feyenoord Feyenoord
NAC NAC 0-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer filip.dhose filip.dhose over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing Impala Impala over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Marc DE ZITTER Marc DE ZITTER over Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - Anderlecht: - Rudy De Steward Rudy De Steward over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend Jimmmmm Jimmmmm over "Verboomen kwam zijn excuses aanbieden": dit hebben de coaches te zeggen na bizarre Westerlo - Charleroi Straffe Straffe over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over "Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan wilmabar123 wilmabar123 over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved