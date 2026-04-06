'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

Club Brugge bereidt zich voor op het tijdperk na Simon Mignolet en verkent verschillende pistes onder de lat. Koen Casteels zal het al zeker niet worden en dus wordt nu ook gekeken naar ... Jari De Busser.

Er wordt een hoofdstuk afgesloten bij Club Brugge, waar Simon Mignolet zijn afscheid na dit seizoen heeft aangekondigd. Na zeven jaar als sluitstuk bij blauw-zwart laat de ex-Rode Duivel een leegte achter onder de lat.

Koen Casteels zegt neen, Jari De Busser als alternatief?

Nordin Jackers wil daar uiteraard van profiteren om eindelijk nummer één te worden, maar het staat vast dat Club hem een nieuwe concurrent zal zoeken. Zo werd er bij Koen Casteels al eens gepolst, maar hij zou intussen al bedankt hebben.

Een nieuwe naam die vervolgens opdook is die van Jari De Busser. De gewezen goalie van KAA Gent en Lierse speelt bij de Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Vorig jaar won hij nog de Beker van Nederland - De Busser was de held in de strafschoppenreeks.

Jari De Busser moet drie miljoen euro kosten

In Nederland klinkt het dat De Busser zo'n drie miljoen euro zou moeten kosten om te worden aangekocht door Club Brugge. Zeker geen onoverkomelijk bedrag, zoveel is nu al duidelijk. Slaat Club Brugge meteen toe?



Op die manier zouden ze ook meteen RSC Anderlecht en andere Belgische geïnteresseerden een hak kunnen zetten. De Busser zelf zag een terugkeer naar België zeker zitten, maar ook Nederlandse topclubs willen hem.